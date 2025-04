Abgeordneter: USA müssen auf Einmarsch Pekings nach Taiwan vorbereitet sein

Die USA sollten so handeln, als ob Pekings Bestreben, Taiwan bis 2027 einzunehmen, ein „realistisches Szenario“ sei, erklärte kürzlich der republikanische Abgeordnete Scott Perry.

Kurz zuvor hatte der General Anthony J. Cotton, Befehlshaber des US Strategic Command, auf einer jährlichen Verteidigungskonferenz erklärt , dass das Ziel des chinesischen Staatschefs Xi Jinping sei, im Jahr 2027 in Taiwan einzumarschieren.

Deswegen habe die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) begonnen, in land-, see- und luftgestützte nukleare Abschussplattformen und die Infrastruktur zu investieren, die für den massiven Ausbau ihrer Nuklearstreitkräfte erforderlich seien, so der US-General weiter.

Machtkampf in der KPCh?

Unterdessen haben Gerüchte über verschärfte Säuberungen innerhalb der chinesischen Armee in den vergangenen Wochen Fragen aufgeworfen , wie sich der interne Machtkampf der KPCh auf die Taiwan-Frage auswirken wird.

In einem Gespräch mit der Epoch Times sagte Perry, dass die Eroberung Taiwans bis 2027 schon immer das Ziel des Regimes gewesen sei. Die Welt müsse dies „ernst nehmen“, anstatt davon auszugehen, dass die KPCh nicht in der Lage oder nicht willens sei, den Plan umzusetzen.

„Wir müssen bei allem, was wir tun und sagen, bei jeder Entscheidung, die wir treffen, so vorgehen, als ob dies ein realistisches Szenario wäre“, sagte er.

Perry, Mitglied des ständigen Geheimdienstsonderausschusses des Repräsentantenhauses und Brigadegeneral der Armee im Ruhestand, gehört zu den 28 Abgeordneten, die im Februar eine Resolution unterstützten, in der normalisierte diplomatische Beziehungen zwischen den USA und Taiwan gefordert wurde.

„Wir sollten sehr lautstark signalisieren, dass wir Chinas Narrativ und Chinas Nötigung, den Rest der Welt dazu zu bringen, langsam hinzunehmen, dass China Taiwan übernehmen wird, nicht akzeptieren“, sagte er. Die USA sollten „öffentlich“ die diplomatischen Bemühungen und die Souveränität Taiwans anerkennen, fordert er.

„Ein-China-Prinzip“

Der offizielle Name Taiwans, „Republik China“, war der Name des chinesischen Festlands zwischen 1912 und 1949, bevor die nationalistische Kuomintang-Regierung den Bürgerkrieg gegen die KPCh verlor und gezwungen war, sich nach Taiwan zurückzuziehen.

Die KPCh hat Taiwan nie regiert, strebt aber eine „Vereinigung“ mit der Insel an, sei es mit friedlichen Mitteln oder Gewalt. Peking sabotiert seit jeher Taiwans diplomatische Beziehungen und verhindert seine Mitgliedschaft in internationalen Organisationen, wie bei den UN.

Die KPCh besteht darauf, dass die Welt ihrem „Ein-China-Prinzip“ folgt, das besagt, dass das kommunistische Regime die einzige legitime Regierung auf beiden Seiten der Taiwanstraße ist.

Washington verfolgt eine alternative „Ein-China-Politik“, die die Position der KPCh zwar anerkennt, aber nicht unterstützt.

Seit Taiwans Präsident Lai Ching-te im vergangenen Jahr sein Amt übernahm, hat Peking seine Rhetorik gegen sogenannte taiwanesische Separatisten verschärft und erklärt, dass die „beharrliche“ Unterstützung der Unabhängigkeit Taiwans mit dem Tod bestraft werden kann.

Peking verstärkt militärische Operationen

In den vergangenen Jahren hat Peking auch seine militärischen Operationen in der Taiwanstraße verstärkt und fast täglich Flugzeuge und Schiffe durch die Wasserstraße geschickt.

Im Jahr 2023 berief sich der damalige CIA-Direktor William Burns auf US-Geheimdienstinformationen, wonach Xi die chinesische Armee angewiesen habe, bis 2027 für eine Invasion Taiwans bereit zu sein.

In einem E-Mail-Interview mit der Epoch Times sagte der pensionierte Oberst der US-Army-Reserve, Lawrence Sellin, dass Peking eine Salami-Taktik verfolge, bei der viele kleine Aktionen zu einem viel größeren Ergebnis führen sollen.

Das Regime scheint zögerlich in Bezug auf einen Angriff oder eine Blockade zu sein. Denn dies würde „eine sofortige starke Reaktion der Vereinigten Staaten und der regionalen Mächte hervorrufen“, die gegen Chinas rechtswidrige Expansion wären. Dies würde möglicherweise einen großen Krieg provozieren, sagte er. „Aber das könnte sich ändern.“

„Lösung der Taiwan-Frage bis 2027“

Yuan Hongbing ist ein ehemaliger Juraprofessor an der renommierten chinesischen Peking University, der über Verbindungen in die oberste Führungsebene der KPCh verfügt. Er erklärte im vergangenen Jahr, dass den Parteiführern in einem von führenden Experten der chinesischen Armee verfassten Bericht nahegelegt wurde , eine Strategie zur „Lösung der Taiwan-Frage bis 2027“ zu entwickeln.

Laut Yuan beschreibt der Bericht das Ziel als eine „politische Garantie“ für den reibungslosen Ablauf des 21. Nationalkongresses der KPCh, der für 2027 angesetzt ist.

Dies deute darauf hin, dass die KPCh-Eliten die Legitimität der Partei auf die Eingliederung der selbstverwalteten Insel stützen, so der Rechtsgelehrte.

Unterdessen hat das jüngste Verschwinden des dritthöchsten Befehlshabers der chinesischen Armee und stellvertretenden Vorsitzenden der Zentralen Militärkommission der KPCh, General He Weidong, zu Spekulationen darüber geführt, ob Xi die Macht entgleitet und ob ein Putsch den Plan der KPCh, in Taiwan einzumarschieren, beschleunigen oder behindern würde.

Perry sagte, dass alles, was die Unterdrückung des chinesischen Volkes durch die KPCh behindert und die Ausbreitung des Kommunismus auf der ganzen Welt verlangsamt, „eine gute Sache“ sei. Aber die USA könnten sich nicht „einfach zurücklehnen und hoffen, dass dies von selbst geschieht“.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Rep. Perry: US Must Be Ready for a 2027 Chinese Invasion of Taiwan“. (deutsche Bearbeitung: er)