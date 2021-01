Impfstoffexperte zu Nebenwirkungen – der „unsicherste Impfstoff der Welt“

Der in Shanghai ansässige Impfstoffexperte, Tao Lina, lud am 4. Januar auf Weibo eine digitale Version des Handbuchs für BBIBP-CorV hoch - und die darin aufgeführten 73 Nebenwirkungen. Später zog er sein Posting zurück.

Ein chinesischer Impfstoffexperte bezeichnet den gepriesenen Impfstoff von Sinopharm als den „unsichersten Impfstoff der Welt“, nachdem bei diesem 73 Nebenwirkungen festgestellt wurden, berichtet „Taiwan News“. Später zog er seinen Post zurück und spielte seine Veröffentlichung herunter.

Der in Shanghai ansässige Impfstoffexperte, Tao Lina, lud am 4. Januar auf Weibo eine digitale Version des Handbuchs für BBIBP-CorV hoch. Es bezieht sich auf einen Impfstoff gegen COVID-19 (Vero Cell), der von der China National Biotec Group (CNBG), einer Tochtergesellschaft der China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), hergestellt wird.

In seinem Posting bezeichnete er den Impfstoff als den „unsichersten Impfstoff der Welt“ – aufgrund seiner 73 lokalen und systemischen Nebenwirkungen.

Der Beitrag wurde am 5. Januar von Chinas Zensoren entfernt, sein Weibo-Konto gelöscht. Dort heißt es nun: „Dieser Inhalt kann wegen Verletzung von Vorschriften nicht angesehen werden.“

Am 7. Januar entschuldigte sich Tao (43) und behauptete, dass ausländische Medien seinen sarkastischen Witz über die Impfstoffanweisungen als echte Kritik missverstanden hatten. Er versprach, ein Beispiel zu geben, indem er selbst zwei Dosen nehmen würde.

Was hatte er geschrieben?

Tao behauptete am 4. Januar, dass kein anderer inaktivierter Impfstoff mehr Arten von unerwünschten Reaktionen aufweist als dieses Produkt. Diese Anzahl von Nebenwirkungen sei „absolut beispiellos“. Andere Ärzte hätten das Handbuch scherzhaft als „einen langen Haftungsausschluss“ bezeichnet. Tao behauptete auch, dass, solange die Nebenwirkungen im Handbuch aufgeführt sind, die Empfänger keinen Anspruch auf Entschädigung haben, wenn sie auftreten.

Tao arbeitet seit August 2000 im Shanghai Center for Disease Control and Prevention (SCDC) und ist für das Impfstoffmanagement zuständig. Ende Dezember letzten Jahres interviewte ihn „Beijing Business Today“ zu Fragen im Zusammenhang mit dem Impfstoff gegen COVID-19.

Nebenwirkungen: Reaktionen und systemische Nebenwirkungen

In der Gebrauchsanweisung des Impfstoffs „SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated“ werden die Nebenwirkungen nach dem Standard des Council for International Organizations of Medical Sciences bewertet, mit den Kategorien sehr häufig, häufig, ungewöhnlich, selten und sehr selten.

Insgesamt werden 75 Nebenwirkungen aufgeführt, aber da „Kopfschmerzen“ und „Augenschmerzen“ doppelt aufgeführt sind, beträgt die tatsächliche Anzahl 73. Das Folgende ist eine Übersetzung der Anweisungen, die von Tan gepostet und von hk01 am 6. Januar veröffentlicht wurden (Quelle: TaiwanNews)

Bei den Reaktionen werden unter „sehr häufig“ Kopfschmerzen aufgeführt. Unter häufig werden Rötung an der Impfstelle, Schwellung, Sklerose, Ausschlag und Juckreiz genannt, unter ungewöhnlich wird ein Erythem gelistet.

Bei den systemischen Nebenwirkungen werden zunächst Kopfschmerzen unter „sehr häufig“ aufgeführt. Unter häufig fallen Fieber, Müdigkeit, Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, Husten, Atembeschwerden, Übelkeit, Durchfall und juckende Haut.

Unter ungewöhnlich werden Schwindel, Appetitlosigkeit, Erbrechen, Schmerzen im Mund-Rachen-Raum, Schluckbeschwerden, laufende Nase, Verstopfung und Überempfindlichkeit genannt.

Unter „selten“ stehen akute allergische Reaktionen, Lethargie, Schläfrigkeit, Schlafstörungen, Niesen, Nasopharyngitis, Nasenverstopfung, trockener Hals, Grippe, Hypoästhesie, Gliederschmerzen, Herzklopfen, Magenschmerzen, Hautausschlag, Haut- und Schleimhautveränderungen, Akne, Augenschmerzen, Ohrenbeschwerden und Lymphadenopathie.

Schließlich werden unter „sehr selten“ Schüttelfrost genannt, ebenso wie Dysgeusie (Verzerrung des Geschmackssinns), Geschmacksverlust, Gefühlsstörungen, Zittern, Aufmerksamkeitsstörungen, Nasenbluten, Asthma, Halsreizung, Mandelentzündung, Gliederschmerzen, Nackenschmerzen, Kieferschmerzen, Halsklumpen, Mundgeschwüre, Zahnschmerzen, Erkrankungen der Speiseröhre, Gastritis, Verfärbung des Stuhls, Augenschmerzen, verschwommenes Sehen, Augenreizungen, Sehstörungen, Ohrenschmerzen, Nervosität, hoher Blutdruck, niedriger Blutdruck, Harninkontinenz und verzögerte Menstruation.

Der Impfstoff ist offiziell von Chinas National Medical Products Administration für den allgemeinen Gebrauch in China zugelassen. (ks)