Mehr als 30 Menschen nach Erdrutsch in China vermisst

Nach einem Erdrutsch werden in China mehr als 30 Menschen vermisst. Das Unglück habe sich in einem Dorf in der Provinz Sichuan im Südwesten des Landes ereignet, berichtete am Samstag der staatliche Fernsehsender CCTV. Zehn Häuser seien unter den Erdmassen begraben worden.

Xi Jinping, Chef der regierenden Kommunistischen Partei Chinas, ordnete den Angaben zufolge an, „alles Mögliche zu tun, um vermisste Menschen zu suchen und zu retten sowie die Verluste zu minimieren und die Folgen angemessen zu bewältigen“. Das das Ministerium für Notfallmanagement erklärte im Internet, dass zwei Menschen gerettet worden seien. (afp/red)