NTD: Strafverfolgungsbeamte protestieren für eigene Rechte | Top-Chiphersteller von Sanktionen getroffen

Peking setzt verstärkt wirtschaftliche Maßnahmen ein, um internationale Stimmen, die die Menschenrechtsverletzungen in China kritisieren, zum Schweigen zu bringen. Wir sehen uns diesen Zusammenhang am Beispiel des VW-Konzerns an.

Das Handelsministerium hat US-Chipfirmen angewiesen, Chinas größten Chiphersteller SMIC nicht mehr zu beliefern. Um bestimmte Technologien an SMIC verkaufen zu können, brauchen US-Firmen nun zuerst eine staatliche Exportlizenz.