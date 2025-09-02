Staatsmedien
Xi und Putin beginnen Gespräche in Peking
Putin ist zu einem mehrtägigen Staatsbesuch in China eingetroffen und traf dort Xi Jinping zu Gesprächen. Zuvor nahm er am Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit in Tianjin teil. Am Mittwoch steht eine große Militärparade in Peking an.
Lesedauer: 1 Min.
Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin haben Staatsmedien zufolge am Dienstag Gespräche in Peking begonnen. Das berichtete die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua.
Kreml-Chef Putin war am Sonntag zu einem mehrtägigen Besuch in China eingetroffen. In Tianjin nahm der russische Präsident zunächst am Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) unter Vorsitz von Chinas Staatschef Xi teil.
Am Mittwoch gehört er zu den Gästen einer riesigen Militärparade in Peking, zu der unter anderem auch Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un erwartet wird. (afp/red)
