Vor Jahrestag der Tiananmen-Massaker: Zeitung in Hongkong lässt Titel weiß

Bezirk Causeway Bay am 4. Juni 2021 in Hongkong, China: Eine Frau hält eine Kerze, während sie in der Nähe des Victoria Parks unterwegs ist, nachdem die Polizei den Veranstaltungsort geschlossen hat, an dem sich die Menschen in Hongkong traditionell jährlich versammeln, um den Opfern des von der Pekinger Führung angeordneten Massakers auf dem Platz des Himmlischen Friedens in China 1989 zu gedenken. Foto: Anthony Kwan / Getty Images