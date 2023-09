Die Schattenseiten der sozialen Medien: Wie man Kinder und sich selbst schützen kann

Mehr lesen

In den letzten Jahrzehnten haben soziale Medien Gutes bewirkt. Sie haben Gemeinschaften vereint, innovative Ideen gefördert und unseren Zugang zu Informationen verbessert. Gleichzeitig haben sie eine Kehrseite: Sucht, Gewalt, Depression und Einsamkeit. Welche Rolle sollte Social Media in unserem Leben spielen? Sollten Tech-Unternehmen gesellschaftliche Verantwortung übernehmen? Und wie sieht eine positive Alternative aus? In dieser Folge von American Thought Leaders...