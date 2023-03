Schweiz: Volkswirtschaften in Geiselhaft des Fiatgeldsystems

Eine Börsentafel am Hauptsitz der Schweizer Großbank UBS in Zürich am 20. März 2023. Der Kurs der UBS-Aktie stürzte am 20. März 2023 ab, da die Übernahme des angeschlagenen Schweizer Konkurrenten Credit Suisse für 3,25 Milliarden Dollar die Nerven der Börsianer nicht beruhigen konnte. Foto: FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images