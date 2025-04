US-Gesundheitsminister: Lebensmittelhersteller haben zwei Jahre Zeit, künstliche Farbstoffe zu entfernen

US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. sagte in einem neuen Interview, dass er den Führungskräften von US-Lebensmittelunternehmen zwei Jahre Zeit gegeben habe, den Farbstoff Rot 40 (E 129) und andere künstliche Farbstoffe aus ihren Produkten zu entfernen.

Das Interview wurde am 9. April veröffentlicht und enthüllte erstmals Einzelheiten über das Treffen mit den Lebensmittelkonzernen vor vier Wochen.

Führungskräfte von Kraft Heinz, General Mills, Tyson Foods, Kellogg’s, Smucker’s und PepsiCo nahmen am Treffen teil.

Kennedy sagte, dass die Farbstoffe „eindeutig mit einer Vielzahl von grausigen Krankheiten in Verbindung gebracht werden, darunter Krebs, Verhaltensstörungen und neurologische Erkrankungen wie ADHS, und das ist sehr, sehr gut dokumentiert. In vielen Fällen werden in den USA dieselben Produkte mit diesen Farbstoffen hergestellt, während in Kanada, Mexiko und Europa pflanzliche Farbstoffe verwendet werden.“

Mit neurologischen Verhaltensproblemen in Verbindung gebracht

Studien haben künstliche Farbstoffe mit verschiedenen neurologischen Verhaltensproblemen in Verbindung gebracht, wie die kalifornische Umweltschutzbehörde in einem Bericht aus dem Jahr 2021 feststellte, in dem die Forschungsergebnisse analysiert wurden.

Die US-amerikanische Arzneimittelzulassungsbehörde FDA verbot im Januar den Farbstoff Rot 3 (E 127) in Lebensmitteln und verwies auf Studien, in denen festgestellt wurde, dass Ratten, die hohen Konzentrationen der Substanz ausgesetzt waren, an Krebs erkrankten. Die Behörde erklärte jedoch auch: „Behauptungen, dass die Verwendung [des Farbstoffs] in Lebensmitteln und eingenommenen Medikamenten Menschen gefährdet, werden durch die verfügbaren wissenschaftlichen Informationen nicht gestützt.“

In Europa erlaubt

Rot 40 (E 129) und Rot 3 (E 127) sind in der EU als Lebensmittelfarbstoffe zugelassen. Allerdings wurde E 129 in Dänemark, Schweden, Belgien, Frankreich und der Schweiz verboten. E 129 kann in Kuchen, Pudding, Sirup, Kuchen, Eis, Softdrinks, englischem Frühstücksfleisch und Würstchen vorkommen. E 127 wird in Cocktailkirschen verwendet.

Nachdem Kennedy Gesundheitsminister wurde, verbot der US-Bundesstaat West Virginia sieben künstliche Farbstoffe in Lebensmitteln und Getränken.

Kennedy bestätigte, dass er kürzlich ein weiteres Treffen mit Tyson Foods abgehalten habe und dass das Unternehmen nur noch einen Farbstoff verwendet und daran arbeite, diesen zu entfernen.

Ein PepsiCo-Sprecher teilte Epoch Times zuvor in einer E-Mail mit: „Wir schätzen es, dass sich der Minister die Zeit genommen hat, sich mit uns zusammenzusetzen, und betrachten das Treffen als einen produktiven ersten Schritt in der Zusammenarbeit mit der Regierung. Gemeinsam setzen wir uns dafür ein, dass das amerikanische Lebensmittelsystem das beste der Welt ist. Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, den Verbrauchern praktische, erschwingliche und sichere Lebensmittel und Getränke anzubieten – darunter mehr Optionen mit natürlichen Inhaltsstoffen, ohne synthetische Farbstoffe und mit weniger Zucker, Fett und Salz.“

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „RFK Jr. Says Food Companies Have 2 Years to Remove Artificial Dyes“. (deutsche Bearbeitung kr)