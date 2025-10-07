USA ändern Impfstrategie: Empfehlung für COVID-19-Impfung zurückgezogen

Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) haben ihre Empfehlung für die COVID-19-Impfung zurückgezogen. Die Behörde weist nun darauf hin, dass jeder Mensch vor einer Impfung verschiedene Faktoren berücksichtigen und seinen Arzt konsultieren sollte.

„Die informierte Einwilligung ist zurück“, sagte Jim O’Neill, kommissarischer Direktor der CDC, in einer Erklärung am 6. Oktober, nachdem er einer entsprechenden Empfehlung des Impfbeirats der CDC gefolgt war.

„Die pauschale Empfehlung der CDC für 2022, dauerhaft COVID-19-Auffrischungsimpfungen durchzuführen, hielt Gesundheitsdienstleister davon ab, über die Risiken und Vorteile der Impfung für den einzelnen Patienten oder Elternteil zu sprechen. Das ändert sich heute.“

Der aktualisierte offizielle Begriff lautet nun: „gemeinsame klinische Entscheidungsfindung“.

Für andere Personengruppen, wie etwa bestimmte Alters- oder Risikogruppen, wird die Impfung weiterhin empfohlen.

„Empfehlungen zur gemeinsamen klinischen Entscheidungsfindung basieren auf individuellen Faktoren und werden im Rahmen eines Entscheidungsprozesses zwischen dem Gesundheitsdienstleister und dem Patienten oder den Eltern/Erziehungsberechtigten getroffen“, erklärt das CDC auf seiner Website.

Die CDC hatte zuvor seit Jahren prinzipiell allen Menschen ab 6 Monaten empfohlen, sich jährlich mit aktualisierten Impfstoffen gegen COVID-19 impfen zu lassen.

Laut CDC-Daten erhielten von Ende 2024 bis Anfang 2025 rund 44 Prozent der über 65-Jährigen eine COVID-19-Impfung. Etwa 14 Prozent der Erwachsenen im Alter von 18 bis 49 Jahren, 13 Prozent der Kinder und 10 Prozent des Gesundheitspersonals wurden in diesem Zeitraum geimpft.

Schwache Datenlage zur Wirksamkeit des Impfstoffs

Auf Anweisung von Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. empfahl die Behörde im Mai die COVID-19-Impfung für gesunde Kinder und schwangere Frauen nicht mehr.

Das Advisory Committee on Immunization Practices, das Impfberatungsgremium der CDC, erklärte im September einstimmig , dass die CDC von ihrer nahezu universellen Empfehlung zu einer gemeinsamen klinischen Entscheidungsfindung übergehen sollte, unter anderem, weil die Mitglieder des Gremiums der Meinung waren, dass die Datenlage zur Wirksamkeit des Impfstoffs schwach sei.

„Der zusätzliche Schutz, den eine saisonale Auffrischungsimpfung bietet, ist bestenfalls mäßig und von kurzer Dauer“, sagte Retsef Levi, Vorsitzender der Arbeitsgruppe des Gremiums zur COVID-19-Immunisierung, während des Treffens.

Die Mitglieder äußerten außerdem ihre Besorgnis über mögliche Nebenwirkungen der Impfstoffe, darunter Myokarditis, eine Form der Herzentzündung.

Die Empfehlungen des Gremiums werden in der Regel von der CDC akzeptiert.

Nur noch für bestimme Personengruppen

In aktualisierten Zulassungen wurden die Impfungen für Personen freigegeben , die mindestens sechs Monate alt sind und einen oder mehrere Risikofaktoren aufweisen, sowie für Personen ab 65 Jahren.

Zwei der Impfstoffe werden von Moderna hergestellt. Einer wird von Pfizer und BioNTech hergestellt. Der andere wird von Novavax hergestellt.

Einige externe Gruppen, darunter die American Academy of Pediatrics, empfehlen die COVID-19-Impfung dennoch für eine breitere Bevölkerungsgruppe, einschließlich aller Kinder im Alter von 6 bis 23 Monaten.