Deutsche Stiftung Denkmalschutz: Wo junge Menschen traditionelles Handwerk erlernen können

Zwar ist eine Jugendbauhütte nicht mit einer Ausbildung gleichzusetzen, doch sie kann eine wertvolle Überbrückung sein, bis ein Studium oder eine Lehrausbildung begonnen werden kann. Ein qualifiziertes Abschlusszeugnis wird nach Abschluss des FSJ in der Denkmalpflege ausgestellt. In manchen Fällen kann es als handwerkliche Ausbildung oder als Praktikum angerechnet werden, dabei kommt es auch auf den Studiengang an.