NTDTV startet den 5. Internationalen Wettbewerb für klassische figürliche Ölmalerei

Künstlerinnen und Künstler können sich jetzt bereits anmelden. Die Werke der Finalisten werden im renommierten Salmagundi Arts Club an der 5th Avenue eine Woche lang ausgestellt und anschließend prämiert.

NTDTV ist die größte chinesischsprachige TV-Station außerhalb Festlandchinas. Der Sender wählt bewusst Programme aus, die traditionelle Werte stärken sollen. Der Wettbewerb für die figürliche Ölmalerei ist Teil einer Serie von Wettbewerben, die NTDTV veranstaltet. Dazu gehören zum Einen die traditionellen chinesischen Künste wie Kochkunst, der klassische chinesische Tanz, die traditionellen Kampfkünste und das Schneidern traditioneller chinesischer Bekleidung. Andererseits werden auch Wettbewerbe für Fotografie, Violine, Piano, Gesang und die realistische Ölmalerei veranstaltet. Sie alle haben zum Ziel, die traditionellen Künste zu fördern und die Künstler untereinander zu vernetzen.

Über den Wettbewerb der Ölmalerei

Das Motto für den Ölmalerei-Wettbewerb lautet: “Reine Wahrhaftigkeit, Güte und Schönheit” und verlangt von den Teilnehmenden, dass ihr Werk nicht nur technisch gut gemalt ist, sondern auch eine innere Ausstrahlung hat, die der Betrachter fühlen kann. Die Bilder sollen traditionelle Werte und Tugenden widerspiegeln.

Der Geschäftsführer des Wettbewerbs, Herr Zhu Xueye sagte uns: „Der Wettbewerb ist als eine Plattform zu verstehen, die zur Wiederherstellung der traditionellen Kultur und zur Wiederbelebung der traditionellen Kunst der Ölmalerei beiträgt. Traditionelle Techniken und traditionelle Konnotationen sind zwei Aspekte, die durch den Wettbewerb hervorgehoben werden.“

Die Teilnahme am Wettbewerb steht allen Kunstschaffenden offen. Professoren, Ausbilder, Schüler und Studenten sowie Autodidakten mit professionellen Standards können sich anmelden. Es kann ein Werk oder gleich mehrere Bilder ins Rennen geschickt werden. Die Anmeldefrist endet am 15. Juli 2019. Anhand der Anmeldung und der eingereichten Fotografien der Werke entscheidet die Jury, welche Werke in die Finalrunde gelangen. Die Bekanntmachung erfolgt um den 20. Juli 2019. Die Originalarbeiten der Finalisten müssen vor dem 20. August an das Organisationskomitee in New York geschickt werden.

Es gibt viel zu gewinnen

Die Preisverleihung findet in der Woche vom 24. auf den 30. November 2019 statt. Die Teilnehmer der Finalrunde können sich über diverse Angebote freuen: es werden Gold, Silber und Bronzemedaillen vergeben, die mit einem Preisgeld versehen sind. Des weiteren gibt es Ehrenurkunden, zum Beispiel für besondere Leistungen in der Maltechnik oder für Jugendliche. Es wird die Möglichkeit geben sich an organisierten Aktivitäten zu beteiligen und sich mit der Jury und den anderen Teilnehmenden über die eigene Arbeit, aber auch über die Entwicklung der Ölmalerei im Allgemeinen auszutauschen. Am letzten Tag der Veranstaltung findet im Salmagundi Arts Club eine Versteigerung statt. Finalisten können diese nutzen und ihr Werk über diese Versteigerung verkaufen.

Die Werke der Finalisten werden fotografiert und in einem Album weltweit veröffentlicht. Die Jury wird den Finalisten die Möglichkeit geben, ihre Werke mit auf eine globale Tour zu schicken auf der Nachdrucke ihres Werkes verkauft werden dürfen. Berichte und Reportagen über den Wettbewerb erscheinen sowohl in NTDTV als auch in den Partnermedien von NTDTV.

Sie sind Eingeladen

Der berühmte Kunstsammler und Gründer des Art Renewal Centers Fred Ross meinte während seiner Eröffnungsrede zum 3. Wettbewerb im Jahre 2011:

„Wir haben gesehen, dass die Malerei und andere bildende Kunst in die richtige Position zurückkehren. (Der Wettbewerb) beweist auch, dass Kunst nur mit realistischem Vokabular und Regeln ihren Höhepunkt erreichen kann.“

Das Organisationskomitee des 5. internationalen Wettbewerbs für figürliche Ölmalerei möchte allen Künstler und Künstlerinnen die Einladung aussprechen, sich für den Wettbewerb anzumelden und zusammen mit ihnen die realistische Ölmalerei wiederzubeleben.

Auf der offiziellen Webseite des Wettbewerbs erfahren Sie mehr über die Regeln und Methoden der Registrierung und können die Werke vergangener Finalisten ansehen: oilpainting.ntdtv.com