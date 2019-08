Bereits 2001 entdeckte ein Forscherteam sieben Bernsteine mit darin eingeschlossenen Blüten in einer Mine in Myanmar (Burma). Nach ihrer Bergung wurden die Fossilien wissenschaftlich untersucht und die Forschungsergebnisse in der Zeitschrift Palaeodiversity veröffentlicht.

Die neu entdeckte Art „Tropidogyne pentaptera“, gehört zu den Angiosperm Blüten. Mit einem Blütendurchmesser von 3,4 bis 5 mm konnten sie nur mit Hilfe eines Mikroskops untersucht werden. Der Bernstein, der die prähistorischen Pflanzenreste einschloss, bildete sich jedoch bereits vor 99 Millionen Jahren in der Übergangzeit zwischen der Unterkreide und Oberkreide.

Pflanze aus der Kreidezeit

„Der Bernstein hat die Pflanzenteile so gut erhalten, dass sie aussehen, als wären sie gerade aus dem Garten gepflückt worden“, sagte Professor George Poinar Jr. von der Oregon State University.

Das Harz, in dem die Blüte eingeschlossen wurden, stammt von dem Araucaria-Baum, welcher mit den heutigen Kauri-Kiefern in Neuseeland und Australien verwandt ist. Diese Bäume produzieren ein spezielles Harz, das besonders resistent gegenüber Witterungseinflüssen ist. Die Dinosaurier rissen vermutlich auf der Suche nach Nahrung die Äste des Tropidogyne pentaptera ab. Die Blüten lösten sich und fielen in das Harz des Araucaria-Baumes, wo sie vollständig davon eingeschlossen wurden.

Durch frühere Forschungen an dem burmesischen Bernstein hat das gleiche Forschungsteam bereits eine ähnliche Spezies derselben Gattung beschrieben und ihr den Namen Tropidogyne pikei gegeben. Die neueste entdeckte Art Tropidogyne pentaptera und ihre Verwandte Tropidogyne pikei, besitzen ausgedehnte, geäderte Kelchblätter, eine Nektarscheibe und einen einfachen gerippten Fruchtknoten.

Forscher stufen Kreidezeit Fund hoch ein

T. pentaptera besitzt zwei Fruchtblätter mit zwei schmalen und langen Griffeln. Nur die Rippen des Fruchtknotens haben keine dunkel pigmentierten Endknoten wie die der T. pikei.

Tropidogyne pentaptera und Tropidogyne pikei gehören zu der Familie der Cunoniaceae mit 27 Gattungen und 330 Arten. Ihr Verbreitungsgebiet erstreckt sich über die gesamte Südhalbkugel. „Tropidogyne pentaptera war wahrscheinlich ein Regenwaldbaum“, sagt Professor Poinar.

Fossile Blüten – Zeugen einer anderen Zeit

Die fossilen Blüten ähneln in ihrer allgemeinen Form und Aderung der Gattung der Ceratopetalum, die in Australien und Papua-Neuguinea vorkommen. Eine noch existierende Art ist Ceratopetalum gummiferum, der sogenannte New South Wales Christmas Bush, benannt nach seinen Kelchblättern, die sich immer an Weihnachten leuchtend rosa färben.



Eine andere, in Australien weitverbreitete, Art ist Ceratopetalum apetalum, die lediglich Kelchblätter und keine Blütenblätter besitzt. Sein Holz wird für die Produktion von Fußböden und Möbel verwendet. (cs)

Hier ein paar Fakten zur Kreidezeit: