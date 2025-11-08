Logo Epoch Times

Brandenburg: Zwei Tote in Wohnung gefunden

In einer Wohnung im brandenburgischen Lindow findet die Polizei zwei Leichen. Die Ermittler gehen von einem „erweiterten Suizid“ aus.

Am Freitagabend wurde die Polizei zu einem Tatort in Lindow gerufen. (Symbolbild)

Foto: Soeren Stache/dpa

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Die Polizei hat im brandenburgischen Lindow zwei Leichen in einer Wohnung gefunden. Wie ein Sprecher auf Nachfrage mitteilte, gehen die Behörden derzeit von einem „erweiterten Suizid“ aus. Es soll sich demnach um ein Ehepaar handeln.
Die Polizei war am Freitagabend gegen 18.00 Uhr alarmiert worden. Die konkreten Hintergründe seien derzeit noch unklar, hieß es weiter. Derzeit ermittelt die Kriminalpolizei. Zuvor hatte die „Märkische Allgemeine Zeitung“ berichtet. (dpa/red)

