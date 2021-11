Die Illusion von noblen Absichten

Der Sozialismus habe die USA infiltriert, meint der Sozialismus-Forscher und Pastor Dr. David Jeremiah. Das sei nur möglich gewesen, weil die Menschen zu wenig über den Sozialismus wüssten – beginnend mit Karl Marx’ Einstellung zu Gott und dem Glauben.

Er wisse, er stamme von Gott, wurde aber für die Hölle auserwählt. Das schrieb einst Karl Marx, der Vater des wissenschaftlichen Sozialismus. Als der Pastor, Schriftsteller und Radiomoderator Dr. David Jeremiah das las, sei das für ihn ein Aha-Erlebnis gewesen, erzählte er in einem Interview mit der Epoch Times in der Sendung „American Though Leaders“.

Während seiner jahrelangen Sozialismus-Forschung sollten noch viele Aha-Erlebnisse folgen, denn der Pastor las alles, was er über diese Ideologie finden konnte, einschließlich der Frage, was Marx zu seinen ideologischen Schriften motivierte.

Die Menschen wüssten nicht, dass alle von Marx‘ sozialistischen Theorien auf einem grundlegenden Glauben an die Existenz Gottes beruhen. Dabei spielen jedoch der Hass auf Gott und der Widerstand gegen seine Lehre eine wichtige Rolle, sagte Dr. Jeremiah.

Jetzt neu: Epoch Times Wochenzeitung auch als Podcast



„Sozialisten glauben nicht, dass es keinen Gott gibt – sie sind keine Atheisten. Sie sind Anti-Gott. […] Tatsächlich war Karl Marx […] ein Verfechter des Teufels“, erklärte der Schriftsteller im Interview.

Dank seiner Forschungen gewann Dr. Jeremiah eine neue Sichtweise auf Tendenzen in den Nachrichten und der Sozialpolitik. Dies könnte ihm zufolge den Amerikanern helfen, den sozialen Aufruhr zu verstehen, der derzeit in den USA herrscht.

Vor Kurzem erschien Dr. Jeremiahs jüngstes Buch „Where Do We Go From Here?“ (zu Deutsch etwa: „Wie geht es weiter?“), in dem er näher auf seine Forschung eingeht und vor den Gefahren des Sozialismus warnt.

„So gut wie jedes Kapitel in diesem Buch widmet sich den Dingen, die ich über den Sozialismus lernte“, so der Pastor. „Und jetzt, da ich meinen Verstand und mein Herz für all das sensibilisiert habe, sehe ich jeden Tag in den Nachrichten anschauliche Beispiele dafür, was passiert und wie es sich auf uns als Nation auswirkt.“

„Cancel Culture“ – die Kultur der Annullierung – von allem, womit man nicht einverstanden ist, habe in der amerikanischen Gesellschaft die Wurzeln des Totalitarismus sprießen lassen, stellte Dr. Jeremiah alarmierend fest.

So gebe es in der Gesellschaft verschiedene negative Tendenzen, die zeigen würden, wie die sozialistischen Ideen von Marx die Einheit zwischen den Menschen untergraben.

Beispielsweise sollten Eltern kein Mitspracherecht über die in den Schulen gelehrten Inhalte haben; Republikaner und Demokraten könnten nicht ihre gegensätzlichen Positionen tolerieren; Christen würden ihre Arbeitsplätze verlieren, wenn sie über ihren Glauben sprechen, führte Dr. Jeremiah an.

Als er aufwuchs, sei die Zensur von Meinungen in den USA nicht üblich gewesen, erklärte der Pastor. Aber im Jahr 2021 habe sie sich zur gesellschaftlichen Norm gewandelt.

„Was wirklich wahr ist, muss auch nicht befürchten, angegriffen zu werden“, ist sich Dr. Jeremiah sicher. „Wenn es wahr ist, dann ist es wahr. Es sollte kein Problem sein, wenn es hinterfragt wird, denn die Wahrheit gewinnt, egal wie sehr sie auch angegriffen wird. Wenn es jedoch nicht wahr ist, dann gibt es ein Problem.“

„Deshalb ist all das, was im Moment passiert, für mich im Lichte dieser Diskussion interessant, denn […] das meiste sind Lügen.“

Virus des Sozialismus ist tödlicher als COVID-19

In seinem Buch beschreibt Dr. Jeremiah den Sozialismus als einen tödlichen Virus, der sich still und leise in den USA ausbreitet – viel tödlicher als COVID-19. Doch die meisten Amerikaner seien sich der Bedrohung, die es für ihre Lebensweise darstellt, überhaupt nicht bewusst.

„Es ist wie Rauch, der unter der Tür hereinströmt. Wenn nur ein bisschen hineinströmt, scheint es keine große Sache zu sein. [Aber] wenn wir ihn nicht bemerken, wird er großen Schaden anrichten.“

Er wollte den Menschen helfen, diese Sache zu verstehen, deshalb habe er das Buch geschrieben, meinte Dr. Jeremiah. Viele Leser dankten ihm dafür und sagten, er hätte all die Fragen beantwortet, auf die sie bisher keine Antworten finden konnten.

„Ich wollte ihnen helfen, die Zusammenhänge zwischen so vielen Dingen, die uns passieren, zu erkennen“, sagte er. „Ich schrieb über das Abreißen von Denkmälern; es ist nicht nur ein Haufen rüpelhafter Kinder, die sich einen Spaß daraus machen, Denkmäler niederzureißen […] Geschichte komplett auszulöschen, damit man eine neue schreiben kann; das ist alles Teil davon, wie diese ganze Sache funktioniert, das ist alles Teil des Sozialismus“, so der Pastor weiter.

„Man beseitigt die Dinge, die den Menschen lieb und teuer sind. Man zerstört den Kern dessen, was sie als Menschen ausmacht – ihre Familie, ihre Kirche, ihre Ehe – und erzeugt dann dieses Vakuum, das man mit dieser ganzen Fäulnis namens Sozialismus füllt. Und wenn die Menschen das verstehen, dann wird ihnen das bewusst“, erklärte er.

„Wir müssen uns dessen bewusst sein, denn er ist tödlich. Er wird alles zerstören“, fügte der Pastor über den Sozialismus hinzu. Venezuela sei ein perfektes Beispiel dafür, wo das alles hinführen könnte. Denn vor nicht allzu langer Zeit sei es das reichte Land in seiner Region gewesen – mit dem gleichen Lebensstandard wie in den USA, erläuterte der Schriftsteller.

Wenn er mehr die Wahrheit über den Sozialismus und sein gottfeindliches Gedankengut offenbart, werde er mehr Menschen helfen, die Probleme von heute zu verstehen, erhofft Dr. Jeremiah.

Junge Menschen und ihre Faszination mit dem Sozialismus

„Einer seiner Schlüsselsätze war, Gott aus dem Himmel und die Kapitalisten von der Erde zu fegen. Das waren seine zwei Ziele“, erklärte der Pastor über Karl Marx. „Viele Universitätsstudenten wurden davon mitgerissen.“ Beängstigend sei dabei, so Dr. Jeremiah weiter, dass laut Statistiken, die er in seinem Buch aufführt, etwa 60 Prozent der jungen Menschen zwischen 18 und 25 dem Sozialismus zustimmen und denken, dass er cool sei – vor allem wegen der ganzen kostenlosen Sachen, die ihnen dabei versprochen werden.

„Doch wenn sie den Ursprung des Sozialismus verstehen, halten sie inne und denken nach“. Er habe viele junge Menschen getroffen, die aufgewacht und die Wahrheit über den Sozialismus begriffen hätten.

„Es lässt sie leer zurück“, sagte er über das, was oft passiert, wenn der Sozialismus die Psyche eines Menschen ergreift. „Er bringt sie an einen Ort, an den sie nicht hinwollen, was sie auf dem Weg jedoch nicht merken.“

„Sie wachen eines Tages plötzlich auf, und es gibt nichts mehr, was sie antreibt, und sie merken das. Das erlebe ich sehr oft“, sagte er.

Christlicher Sozialismus hat keine biblische Grundlage

Dr. Jeremiah merkte auch an, dass die Kirche nicht frei von Sozialismus sei. Denn einige Personen meinen, sie seien praktizierende christliche Sozialisten.

„Manchmal zitieren sie gerne Stellen aus der Bibel, wie die Apostelgeschichte, in der alle zusammenhielten. Aber das war kein Sozialismus, sondern nur eine Gruppe von Christen, die in einer schwierigen Zeit das, was sie hatten, miteinander teilten.“

„Es gibt keinerlei biblische Grundlage für den Sozialismus, weder im Alten noch im Neuen Testament […] denn der Sozialismus ist genau das Gegenteil von dem, was es bedeutet, ein gottesfürchtiger Mensch zu sein“, meinte der Pastor.

Bei seinen Nachforschungen habe er keine einzige gute Geschichte über den Sozialismus gefunden, so Dr. Jeremiah.

„Ich habe alles gelesen und erforscht, jeder redet darüber, aber ich kann keine einzige gute Geschichte finden, die gut ausgeht, weil der Sozialismus böse ist und die Menschen nach unten zieht, statt sie zu erhöhen“, fügte er hinzu.

Dr. David Jeremiah ist Pastor und Gründer von „Turning Point Radio“ und „Television Ministries“. In seinem neuesten Buch „Where Do We Go From Here?“ erläutert er, welche Gefahren vom Sozialismus ausgehen.

Dieser Artikel erschien im Original auf The Epoch Times USA unter dem Titel: Pastor: Do Champions of Socialism Realize That Karl Marx Held a Deep Belief in God? (deutsche Bearbeitung von as)

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!