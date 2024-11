Fahrerlose Busse erobern Deutschland: „Schlüsseltechnologie“ für schwächelnde Branche

Der autonome Shuttlebus Holon Mover, hier auf der Internationalen Automobilausstellung IAA am 6. September 2023, rollt bald durch Hamburg. In dem fünf Meter langen vollelektrischen und barrierefreien Shuttlebus, der bis zu 60 km/h fahren kann, finden bis zu 15 Personen Platz. Foto: Tobias Schwarz/afp via Getty Images