Kunst im Griff der KI

Künstliche Intelligenz verändert und revolutioniert alle Bereiche der Kunst. Bild, Ton, Schrift und Film sind betroffen.

Gesetzliche Regelungen stecken noch in den Kinderschuhen.

Viele Künstler fürchten Verletzung ihrer Urheberrechte und Einkommensverluste, andere entwickeln neue Kunstformen.

Betrachter interessieren sich deutlich weniger für KI-Kunst und fordern eine Kennzeichnungspflicht.

Die Zukunft der Kunst liegt im Auge der Betrachter: Ob KI die Kunst bereichert oder zerstört, hängt davon ab, wie wir als Gesellschaft mit dieser Technologie umgehen.

Künstliche Intelligenz (KI) drängt in alle Lebensbereiche. Inzwischen hat sie auch die Welt der Kunst erfasst – und radikal verändert. KI-generierte Bilder werden bei internationalen Wettbewerben prämiert. Maschinen schaffen in Sekundenschnelle Werke, die oft kaum noch von menschlicher Kunst zu unterscheiden sind.

„Wir haben es mit einer Technologie zu tun, die unsere Werke zu 100 Prozent nutzt und dabei den Markt zerstört“, warnt die Initiative Urheberrecht.

Tatsächlich trainieren KI-Systeme mit Millionen von Bildern, Texten und Musikstücken – meist ohne Erlaubnis oder Vergütung der Urheber. Das Ergebnis: KI-Modelle, die in der Lage sind, im Stil berühmter Maler zu „malen“ oder Texte zu verfassen, die kaum noch von menschlicher Malerei oder Prosa zu unterscheiden sind.

Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass 56 Prozent der befragten Künstler Einkommensverluste befürchten und 53 Prozent sogar ihre Lebensgrundlage bedroht sehen. Besonders betroffen sind jene Bereiche, die bisher als sicher vor Automatisierung galten: Illustration, Textgestaltung, Musik und sogar die Fotografie.

Nicht alle sehen in KI nur eine Bedrohung. Einige Künstler haben begonnen, die Technologie als Werkzeug zu nutzen – zur Ideenfindung, zur Überwindung von Schreibblockaden oder zur Automatisierung repetitiver Aufgaben. Die Studie stellt fest, dass 50 Prozent der Künstler, die KI nutzen, sie zur Ideenfindung einsetzen und 39 Prozent bei der Entwicklung neuer Arbeiten.

Andere gehen noch weiter und machen die KI zum festen Bestandteil ihres künstlerischen Schaffens. So hat sich die AI Art Movement als eigenständige Strömung etabliert. Künstler wie Mario Klingemann oder Refik Anadol schaffen mit KI völlig neue Ästhetiken. Anadol plant sogar die Eröffnung des ersten KI-Museums in Los Angeles.

KI-Kunst-Pionier Refik Anadol posiert vor einem seiner Werke in der Serpentine North in London.

Das Publikum steht der Entwicklung ambivalent gegenüber. Der Studie zufolge zeigen 64 Prozent der Kunstkonsumenten Interesse an KI-Kunst, wenn sie nicht wissen, wie sie entstanden ist. Sobald die KI-Herkunft bekannt wird, sinkt die Wertschätzung jedoch deutlich.

Die Forscher fanden außerdem heraus, dass Llama 3.1 auch andere Bestseller wie „1984“ oder „Der Hobbit“ größtenteils aus dem Gedächtnis abrufen kann. Für viele Autoren ist das ein Beweis, dass KI-Training nicht bloß „lernt“, sondern Werke tatsächlich kopiert.

Der Streit um die Nutzung urheberrechtlich geschützter Inhalte für das Training von KI-Modellen begann dabei nicht erst mit Harry Potter, sondern schon viel früher, etwa mit der Klage der US-Zeitung „New York Times“ gegen OpenAI und Microsoft. Die Zeitung wirft den Unternehmen vor, Millionen ihrer Artikel ohne Erlaubnis zum Training von KI-Modellen verwendet zu haben. Der Fall gilt als Präzedenzfall für die gesamte Branche.

Der weitaus größte Teil der Aneignung von Inhalten durch KI erfolgt jedoch noch völlig ungeregelt. Techkonzerne wie OpenAI, Meta und Google und ebenso die chinesischen Giganten Baidu, Alibaba, Tencent und ByteDance nutzen ihre Chance und eignen sich weiterhin das gesamte kulturelle Erbe der Menschheit an: Millionen von Bildern, Texten, Musikstücken und Filmen werden ohne Zustimmung oder Vergütung in ihre Algorithmen eingespeist.

Während sich die Diskussion oft um spektakuläre Einzelfälle dreht, vollzieht sich der eigentliche Wandel meist im Verborgenen. In China wurde bereits ein Drittel der Character-Designer in der Gamingindustrie entlassen.

„Die Entlassungen erfolgen oft nicht direkt wegen KI, sondern werden als Effizienzsteigerung oder Kostensenkung verkauft“, erklärt ein Branchenexperte. Das macht das Phänomen schwerer fassbar, aber nicht weniger real.

„No A.I.“ (Keine KI), Autoren und Schauspieler protestieren am 13. September 2023 in Hollywood.

Auch in Großbritannien wächst der Widerstand. Über 200 prominente Musikerinnen und Musiker, darunter Paul McCartney, Billie Eilish und Stevie Wonder, haben sich in offenen Briefen und Petitionen an die Regierung gewandt. Sie fordern strengere Regeln , damit KI-Modelle nicht ohne ihre ausdrückliche Zustimmung mit ihren Songs trainiert werden dürfen. McCartney warnte: