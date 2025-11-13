Logo Epoch Times

Pakistanisches Parlament stimmt für lebenslange Immunität für Präsidenten

Dobrindt macht Abschiebungen von Syrern von Integration abhängig

Neuer Dieselprozess: Verfahren gegen die zweite VW-Riege?

Bundestag verlängert Bundeswehr-Entsendung in EU-Einsatz vor Libyen

Ifo-Institut kritisiert Unschärfen bei Investitionsausgaben

Umfrage: Firmen sehen große Tech-Abhängigkeit vom Ausland

Waffen für Hamas-Anschläge: Weiterer mutmaßlicher Komplize bei Einreise festgenommen

Bundestag beschließt schärfere Regeln für Meldung von Cybervorfällen

Dänische Behörden melden Cyberattacke auf mehrere Regierungs-Internetseiten

Was der Nachweis von Poliowildviren im Abwasser bedeutet

Familie aus Hamburg

Lebensmittelvergiftung? Zwei Kinder in Istanbul gestorben

Zwei Kinder sterben in Istanbul vermutlich an einer Vergiftung, die Eltern kämpfen um ihr Leben. Berichten zufolge ist die Familie aus Hamburg und war zu Besuch in der Stadt.

Die Familie war zu Besuch in Istanbul. (Symbolbild)

Zwei Kinder im Alter von drei und sechs Jahren sind in Istanbul mutmaßlich an einer Lebensmittelvergiftung gestorben. Sie seien am Dienstag in ein Krankenhaus eingeliefert worden und hätten trotz aller Bemühungen nicht gerettet werden können, teilte der stellvertretende Gesundheitsdirektor von Istanbul, Abdullah Emre Güner auf X mit. Die Eltern werden demnach auf der Intensivstation behandelt.
Die Familie sei zu Besuch in der Stadt gewesen und habe in einem Hotel in der Altstadt übernachtet. Medienberichten zufolge handelt es sich um eine Familie aus Hamburg und um deutsche Staatsbürger.

Waren Muscheln die Ursache?

Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, die Familie sei am Sonntag angereist und habe den Ermittlungen zufolge am Montag Muscheln bei einem Straßenhändler sowie in einem Restaurant gegessen. Am Tag danach seien sie wegen Erbrechen und Übelkeit in einem Krankenhaus behandelt und zunächst entlassen worden. Rettungskräfte seien später zum Hotel gerufen worden, weil Mutter und Tochter leblos aufgefunden wurden. Die zuständige Behörde leitete eine Untersuchung ein. (dpa/red)

