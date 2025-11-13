Logo Epoch Times

Der Älteste war 98

Melbourne: 374 Dudelsackspieler knacken Weltrekord

Melbourne im Dudelsack-Fieber: 374 Spieler haben in Australien den Weltrekord mit einem AC/DC-Klassiker gebrochen. Der älteste Mann an der „Bagpipe“ war 98.

Ein Meer aus Karos und Hunderte Dudelsäcke: Melbourne war im Rekordfieber.

Foto: Joel Carrett/AAP/dpa

Redaktion
Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Ein Meer aus Karos und glänzenden Pfeifeninstrumenten: Im australischen Melbourne haben 374 Dudelsackspieler gemeinsam einen neuen Weltrekord aufgestellt.
Tausende Zuschauer waren dabei, als die obligatorischen Schottenröcke im Wind wehten und die ikonischen Töne von AC/DC’s Rockhymne „It’s a Long Way to the Top (If You Wanna Rock ‘n’ Roll)“ die Innenstadt erfüllten.

„Wahrhaft spektakulär“

Das „Australian Book of Records“ bestätigte am Morgen, dass die Teilnehmer am Mittwoch einen neuen Weltrekord aufgestellt haben.



„Herzlichen Glückwunsch an alle Dudelsackspieler, die den Tausenden von Zuschauern eines der großartigsten Schauspiele und Klangerlebnisse geboten haben, die ein Weltrekord in Australien je hervorgebracht hat – es war wahrhaft spektakulär“, hieß es auf der Webseite.
Im Guinness-Buch der Rekorde war der neue Rekord zunächst noch nicht verzeichnet.
Ganz junge Teilnehmer waren ebenso dabei wie ein 98-Jähriger, der seit 84 Jahren Dudelsack spielt.

Ganz junge Teilnehmer waren ebenso dabei wie ein 98-Jähriger, der seit 84 Jahren Dudelsack spielt.

Foto: Joel Carrett/AAP/dpa

Der bisherige Rekord lag bei 333 Spielern und war 2012 in Sofia, Bulgarien, aufgestellt worden. Der neue Weltrekord wurde fast 50 Jahre nach den Dreharbeiten zum legendären Musikvideo der australischen Hardrock-Band AC/DC zu demselben Song aus dem Jahr 1976 aufgestellt.
Das Video wurde damals ebenfalls in Melbournes Innenstadt gedreht und zeigte Sänger Bon Scott gemeinsam mit Dudelsackspielern der Rats of Tobruk Pipe Band.

Ältester Teilnehmer war 98

Von jungen Spielern bis zu Veteranen, deren Instrumente jahrzehntelang gepflegt wurden, war bei dem Rekordversuch alles vertreten.
Unter ihnen war der 98-jährige Bruce Hocking, der damit nicht nur ältester Teilnehmer des Ensembles war, sondern auch eine lebende Legende unter den Dudelsackspielern ist. Hocking spielt laut „Australian Book of Records“ seit seinem 14. Lebensjahr Dudelsack und kann auf 84 Jahre Spielpraxis zurückblicken. (dpa/red)

