Zusammenstoß

Rheinland-Pfalz: Fahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Zug

In Rheinland-Pfalz ist ein 78-jähriger Autofahrer einen Tag nach einem Zusammenstoß mit einer Regionalbahn gestorben.

Ein Zug (Archivbild).

Foto: Jonas Walzberg/dpa

Redaktion
Einen Tag nach einem Unfall zwischen einem Auto und einer Regionalbahn in Rheinland-Pfalz ist der 78-jährige Autofahrer gestorben. Der Mann wollte am Samstag auf einem Feldweg bei Oberhausen an einem unbeschrankten Bahnübergang die Gleise überqueren und übersah dabei den heranfahrenden Zug, wie die Polizeidirektion Landau mitteilte. Es kam zum Zusammenstoß.
Der 78-jährige Pkw-Fahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er nach Polizeiangaben am Sonntagvormittag starb. Der Zugführer stand nach dem Unfall unter Schock und wurde betreut. Die neun Fahrgäste der Regionalbahn blieben unverletzt. (DP/RES)

