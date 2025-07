Aktueller Familienbericht der Bundesregierung

Trend: Staat springt für Unterhalt ein, immer weniger Väter zahlen

Mitte Juli hat die Bundesregierung ihren Familienbericht vorgelegt. In jeder fünften Familie in Deutschland werden die Kinder nur von einem Elternteil erzogen. Gleichzeitig verweigern immer mehr Väter die Unterhaltszahlungen. Trend deutlich steigend. Für sie springt der Staat ein; im letzten Jahr mit 3,2 Milliarden Euro. Was ist in den Familien los?