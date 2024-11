Gesellschaft Neue Debatte um Fußgängerampel

„Wer sich sicher fühlt, guckt und geht“ – Verband schiebt neue Regelung für Fußgängerampel an

Welcher Fußgänger kennt das nicht: Man wartet an der roten Ampel, um die Fahrbahn zu überqueren, aber weit und breit kein Auto in Sicht. In Anlehnung an eine neue Regelung in New York City fordert der Fußgängerverband „Fuss e.V." auch in Deutschland ein Umdenken.