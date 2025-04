Auftakt für Shen Yun in Füssen: „Mit Ausdauer Grandioses auf die Beine stellen“

Alle acht Vorstellungen in Füssen sind bereits ausverkauft. Im Theater Dortmund, der letzten Station in Deutschland während der Tournee 2025, finden sich in zwei von sechs Shows noch vereinzelt Plätze. Dabei ist es keine leichte Kost, die Shen Yun mit seinem Publikum teilt. Es ist vielmehr die gekonnte Kombination von Leichtigkeit und Lebensfreude, ohne die Augen vor der Realität zu verschließen; eine Realität, die für viele spätestens seit der Kulturrevolution in China Verfolgung, Folter und Tod bedeutete. Wer meint, diese Drangsale gehörten der Vergangenheit an, irrt sich.

Bis zum heutigen Tag versucht die Kommunistische Partei Chinas die dem Land eigene Tradition und spirituelle Kultur zu zerstören. Dieser Zerstörungswut mit Kreativität entgegenzuwirken, war die Gründungsidee von Shen Yun Performing Arts, die das Ensemble über die Jahre seit 2006 immer gekonnter und erfolgreicher umsetzt. Das ist vor allem dann möglich, wenn Wahrhaftigkeit, Güte und Nachsicht zusammenkommen. Denn diese drei Prinzipien sind es, nach denen sich die Künstler von Shen Yun versuchen auszurichten. Drei Prinzipien, die in der traditionellen chinesischen Kultur tief verwurzelt sind.

Junge Menschen transportieren Hoffnung

„Ich bin begeistert. Ich bin zum ersten Mal in dieser Vorstellung. Das ist magisch. Es ist eine andere Welt, eine Zauberwelt. Es lädt ein zum Träumen. Man ist voll drin, mit Begeisterung und Herz. Was mich sehr berührt, ist die Energie, die Kraft, die Farben, die Freude. Das ist ein einmaliges Erlebnis. Ich bin sehr dankbar dafür“, sprudelt es förmlich aus Marie-Odile Schramm-Eulig nach der Vorstellung am Abend des 30. März in Füssen.

Ärztin ist sie aus dem Allgäu. Zweisprachig aufgewachsen, pendle sie zwischen Paris und ihrer Heimat, dem Allgäu. „Ich bewundere die Menschen, die diese Kraft aufbringen. Gerade in dieser Welt. Dass man die Menschen zusammenbringen kann und etwas Positives vermittelt“, fährt sie fort. Solche Events seien unheimlich wichtig. Für alle. Denn das sei es, was die Menschen zusammenbringe, auch die verschiedenen Kulturen. Denn jeder wünsche sich Frieden, Freude, Lebenskraft und Optimismus. „Dieses Event bringt das voll rüber. Es ist wirklich einmalig.“

Besonders angesprochen fühlte sie sich von folgenden Punkten: „Wenn man zusammenarbeitet mit Disziplin – und das merkt man, da ist sehr viel Kraft, Energie, Ausdauer –, dass man dadurch etwas Grandioses auf die Beine stellen kann. Es ist ein gutes Beispiel, auch für die Jugend, dass man mit sehr viel Willenskraft tolle Ziele erreichen kann.“

Obwohl naturgemäß bei den Tänzern das Durchschnittsalter Anfang 20 und auch das Orchester recht jung ist, seien leider wenige Jugendliche in der Vorstellung gewesen. In jedem Fall werde sie viel Werbung dafür machen.

Das Gute siegt über das Böse

Roland Koch ist Trainer im Profifußball bei der Bundesliga und auch bei großen Vereinen in der Türkei. Mit seiner Partnerin Roswitha Goetz war er ebenfalls im Publikum am Abend des 30. März im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen.

„Die Show war ausgezeichnet – eine fantastische Darbietung. Wir sind begeistert. Und ich kann nur sagen, es ist nicht nur für Menschen, die sowieso von Natur aus fröhlich sind. Auch Menschen, die mehr in einer depressiven Stimmung sind, werden positiv herausgehen, wenn Sie diese Aufführung gesehen haben“, ist Koch überzeugt.

„Ich glaube, wir müssen es immer wieder schaffen, Tradition mit Gegenwart zu verbinden. Wir können so viel aus der Tradition heraus lernen, und was ganz wichtig ist: Wir brauchen eine friedliebende Menschheit. Aus der Tradition können wir sehr, sehr viel, was dies angeht, lernen und mitnehmen. Wir Menschen müssen uns einfach verstehen, es ist völlig unwichtig, welcher Region wir angehören. Ob wir dem Buddhismus angehören oder vielleicht dem Christentum oder dem Islam, wir müssen uns einfach verstehen. Die Menschen haben generell so viel zu bieten, das haben wir heute wieder bei dieser Aufführung gesehen.“

Das Abschlussbild habe Gänsehaut bei ihr ausgelöst, erzählt Roswitha Goetz. „Wir haben so viel Unheil im Moment auf der Welt, so viele Kriege“, erinnert Roland Koch. Doch wenn man dieses Stück gesehen habe, mache es den Menschen ein Stück besser.

„Und eigentlich, wenn man es jetzt mal ganz umfassend sieht, im Prinzip siegt doch das Gute über das Böse, oder?“, konstatiert Goetz. Ihr Mann bestätigt: „Sehr gut! Das ist die Botschaft.“

Die Epoch Times ist langjähriger Medienpartner von Shen Yun Performing Arts und berichtet seit der Gründung von Shen Yun im Jahr 2006 über die Veranstaltungen und Reaktionen des Publikums.

Tourneeplan in Europa

Bis Anfang Mai gastiert Shen Yun in Europa. Hier ein Überblick über die noch verbleibenden Termine im deutschsprachigen Raum:

Deutschland 30. März-6. April Füssen 8.-12. April Dortmund

Weitere Informationen zu Aufführungszeiten und zum Ticketkauf finden Sie auf der offiziellen Website von Shen Yun, de.shenyun.com.