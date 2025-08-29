Hörst du wie die Brunnen rauschen

Hörst du wie die Brunnen rauschen,

Hörst du wie die Grille zirpt?

Stille, stille, lass uns lauschen,

Selig, wer in Träumen stirbt.

Selig, wen die Wolken wiegen,

Wem der Mond ein Schlaflied singt,

O wie selig kann der fliegen,

Dem der Traum den Flügel schwingt.

Dass an blauer Himmelsdecke

Sterne er wie Blumen pflückt:

Schlafe, träume, flieg’, ich wecke

Bald Dich auf und bin beglückt.

Clemens Brentano (1787–1842)