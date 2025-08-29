Logo Epoch Times

vor 13 Minuten

Israel birgt Leichen zweier Geiseln im Gazastreifen

vor 34 Minuten

Koffer mit Leiche im Bach: Sonderkommission vor einem Rätsel

vor einer Stunde

Deutsch-französischer Ministerrat berät über Wirtschaftspolitik

vor einer Stunde

Auswärtiges Amt fordert Deutsche zum Verlassen Irans auf

vor 2 Stunden

NRW erfasst jetzt mehrere Staatsbürgerschaften in Kriminalstatistik

vor 3 Stunden

Messerattacke in Dresden - Fahndung mit Foto nach zweitem Täter

vor 4 Stunden

Nach Paypal-Ausfall: Verbraucherschützer fordern europäische Alternativen

vor 4 Stunden

Arbeitslose in Deutschland steigen auf über 3 Millionen - Höchststand seit 2015

vor 4 Stunden

Mehr als 15.000 Hotels wollen gegen Booking.com klagen

vor 5 Stunden

Grüne und Linke fordern zügige Verfassungsrichterwahl - Kritik an Union und SPD

Momentaufnahmen

Hörst du wie die Brunnen rauschen - von Clemens Brentano

Aus der Reihe Epoch Times Poesie

top-article-image

Wittelsbacher Brunnen am Lenbachplatz in München.

Foto: FooTToo/iStock

author-image
Clemens Brentano
Lesedauer: 1 Min.

Hörst du wie die Brunnen rauschen

Hörst du wie die Brunnen rauschen,
Hörst du wie die Grille zirpt?
Stille, stille, lass uns lauschen,
Selig, wer in Träumen stirbt.
Selig, wen die Wolken wiegen,
Wem der Mond ein Schlaflied singt,
O wie selig kann der fliegen,
Dem der Traum den Flügel schwingt.
Dass an blauer Himmelsdecke
Sterne er wie Blumen pflückt:
Schlafe, träume, flieg’, ich wecke
Bald Dich auf und bin beglückt.
 
Clemens Brentano (1787–1842)

