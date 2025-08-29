Momentaufnahmen
Hörst du wie die Brunnen rauschen - von Clemens Brentano
Hörst du wie die Brunnen rauschen
Hörst du wie die Brunnen rauschen,
Stille, stille, lass uns lauschen,
Selig, wer in Träumen stirbt.
Selig, wen die Wolken wiegen,
O wie selig kann der fliegen,
Dem der Traum den Flügel schwingt.
Dass an blauer Himmelsdecke
Schlafe, träume, flieg’, ich wecke
Bald Dich auf und bin beglückt.
Clemens Brentano (1787–1842)
