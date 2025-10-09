Logo Epoch Times

Musik im Mirabell - von Georg Trakl

Aus der Reihe Epoch Times Poesie

top-article-image

Blick in den Mirabellgarten, Salzburg. Im Hintergrund die Festung Hohensalzburg.

Foto: bluejayphoto/iStock

Georg Trakl
Lesedauer: 1 Min.

Musik im Mirabell

Ein Brunnen singt. Die Wolken stehn
Im klaren Blau, die weißen, zarten.
Bedächtig stille Menschen gehn
Am Abend durch den alten Garten.
Der Ahnen Marmor ist ergraut.
Ein Vogelzug streift in die Weiten.
Ein Faun mit toten Augen schaut
Nach Schatten, die ins Dunkel gleiten.
Das Laub fällt rot vom alten Baum
Und kreist herein durchs offne Fenster.
Ein Feuerschein glüht auf im Raum
Und malet trübe Angstgespenster.
Ein weißer Fremdling tritt ins Haus.
Ein Hund stürzt durch verfallene Gänge.
Die Magd löscht eine Lampe aus,
Das Ohr hört nachts Sonatenklänge.
 
Georg Trakl (1887–1914)

