Kultur Shen Yun in Los Angels

Musikproduzent mit Grammy-Auszeichnungen: „Es ist, als würde man Menschen Kraft geben“

Zuschauer genossen Shen Yun Performing Arts am 19. Januar 2025 im Dorothy Chandler Pavilion in Los Angeles und zeigten sich begeistert. So zum Beispiel der mehrfach mit dem Grammy ausgezeichnete Musikproduzent Thom Russo und die Kostümdesignerin Rosi Gabl.