Shen Yun in Dortmund: „Von innen die Sonne strahlen lassen“

Stehend applaudierte das Dortmunder Publikum, um das Ensemble von Shen Yun Performing Arts am Abend des 8. April zu honorieren. Es war der erste Auftritt der diesjährigen Saison in dieser Großstadt Nord-Rhein-Westfalens. Am darauffolgenden Abend noch mehr Begeisterung. Der Saal ist elektrisiert. Laute Beifallsbekundungen. Der Vorhang geht dreimal auf und zu.

Offensichtlich hatten die Zuschauer sich gut amüsiert. Es wurde gelacht, gestaunt, mit Szenenapplaus nicht gespart. Wenn die Tänzer in dreifachen Salti über die Bühne fliegen oder die Damen mühelos im Stehen die Beine bis zum Kopf dehnen, wird euphorisch geklatscht. Jeder weiß, welche Mühe, welche Strapazen hinter dieser körperlichen Leistung stecken.

Was motiviert diese jungen Leute bei Shen Yun? Es ist eine Botschaft, die tiefer geht – eine Botschaft, für die Shen Yun immer wieder zur Angriffsfläche wird.

Weltweiter Erfolg in vollen Theatern

Ob in New York, Tokio oder Buenos Aires, die Menschen sind berührt von Shen Yun. Denn die Aussage ist universal. Zwar nimmt es seinen Ausgangspunkt in der 5000-jährigen chinesischen Kultur, doch ist die Menschheit als solche gemeint.

„Aber die eigentliche Botschaft ist Frieden auf der Welt. Und das Göttliche, das sollte jede Nation aufnehmen. Wenn man das in die Welt transportiert, dann gibt es vielleicht doch nicht so viele große Kriege. Das gibt viel zum Nachdenken“, sagt Dieter Steinberger, selbständiger Finanzmentor direkt nach der Vorstellungzu honorieren.

Steinberger führt weiter aus, dass es in China die Vorstellung von Yin und Yang gebe: „Es gibt immer zwei Seiten, das Gute und das Böse. Je nachdem, worauf der Fokus gelegt wird. Aber am Ende siegt immer das Gute.“

Da frage man sich, warum es die Gewalt und den Krieg brauche. Steinberger signiert: „Aber leider Gottes gibt es keinen Frieden, wenn es keinen Krieg gibt. Also wir haben nun mal beide Seiten. Jeder von uns hat gute Seiten und weniger gute Seiten. Es gibt gesetzte Polarisierung und nichts kann sein, wenn es nicht die Mitte gibt. Die Mitte braucht links und rechts. Aber der Fokus muss immer sein, dass am Ende ein Happy steht.“

Für Steinberger wirkt eine größere Macht, die letztendlich die Menschen zum Frieden aufruft. Und Frieden sei am Ende immer besser als wenn alles zerstört würde.

Buntes Paket Hoffnung

Doch genau diese Botschaft ist der Regierung im Heimatland der Shen-Yun-Künstler ein Dorn im Auge. Viel mehr, es scheint ihr eine Bedrohung zu sein. Eine Bedrohung ihrer Kampfideologie, die Menschen spalten will, um sie gegeneinander aufzuhetzen.

Getreu dem alten Motto, teile und herrsche, generiert die kommunistische Partei Chinas in regelmäßigen Abständen immer wieder neue Feindbilder. Dabei kamen ab 1999 die Menschen ins Visier, die sich gemäß einer alt-überlieferten spirituellen Methode ausrichten wollen. Ihr Name Falun Dafa oder auch Falun Gong.

Da nun die Initialzündung für Shen Yun der Wunsch war, die drei Prinzipien dieser Disziplin – Wahrhaftigkeit, Güte, Nachsicht – in Bild und Ton zu bringen, war es zwangsläufig, von den Mao-Nachfolgern angegriffen zu werden. Umso mehr bei dem zunehmenden Erfolg von Shen Yun.

Denn es ist dem Künstlerensemble gelungen, mit Schönheit, Anmut und Humor die Zuschauer zu verzaubern, ohne die bittere Realität in ihrem Heimatland zu verschweigen. Aussagen wie folgende von Susanne Wolff, selbständiger Steuerberaterin aus Wuppertal, sind rund um den Globus zu hören.

„Mich hat der Tanz sehr beeindruckt. Das Können, das alles synchron lief. Die Kostüme waren unglaublich schön. Auch mit dem digitalen Hintergrund war alles so stimmig. Das war unglaublich beeindruckend. Für mich war das alles neu. Ich habe das so noch nicht gesehen.“

Und weiter: „Diese Symbiose aus westlichen Stücken zusammen mit Instrumenten der traditionellen chinesischen Musik. Sehr interessant.“

Ihr Mann Thilo Wolff, ebenfalls selbständig als Finanzberater, gefiel die Sopranistin besonders gut. „Sie hat eine sehr schöne Stimme, das hat mich tatsächlich berührt.“

Nie zu spät, kein Weg zu weit

Wilhelm Wellink ist zur Vorstellung aus Ostwestfalen angereist: „Ich habe diese weite Reise extra auf mich genommen. Ungefähr 200 Kilometer sind wir gefahren.“

„Ich möchte erzählen, dass man diese Vorstellung besuchen soll. Dass man sich inspirieren lässt und neue Ideen, neue Anregungen und neues Gedankengut holt.“

Auch Stefanie und Fabian Salm aus Recklinghausen sind unter den Zuschauern. Fabian Salm ist Elektriker mit eigener Firma, seine Frau schmeißt das Büro, den Haushalt und kümmert sich um die zwei Kinder.

Auf die Frage, wie die Show ihr gefallen habe: „Wahnsinnig gut. Wahnsinnig gut. Ich kann nur loben. Es hat mich tief berührt. Es sind auch ein paar Tränen geflossen. Wunderschön.“

Ihr Mann fasst zusammen, was ihm tief in Erinnerung bleiben wird: „Dass man immer positiv bleibt und zusammenhalten sollte. Das Schlechte nicht an sich herankommen zu lassen, sondern immer nach vorn zu schauen, nicht nach hinten, was mal irgendwann einen kaputt gemacht haben könnte, sondern von innen die Sonne strahlen zu lassen. Das nehme ich aus dem Ganzen mit.“

Was er anderen von der Show erzählen würde? „Auf jeden Fall hier hinkommen und es sich ansehen. Man muss es selbst erleben. Man kann das keinem erzählen. Das muss man erlebt haben.“

