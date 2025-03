„Wir sind extra aus Hollywood eingeflogen“ – Shen Yun inspiriert Filmemacher

Acht Gruppen des New Yorker Künstlerensembles begeistern weltweit ihr Publikum mit der traditionellen chinesischen, göttlich inspirierten Kultur. Zu der Aufführung im Kravis Center von West Palm Beach im US-Bundesstaat Florida reisten auch Prominente an. Der in der Filmbranche oft als „Dreammaker“ bezeichnete Filmproduzent Tony Dody besuchte mit seiner Frau Cristina Candullo dort die Vorstellung am 19. März.

Gemeinsam hat das Paar an einer Reihe von Filmen gearbeitet, in denen es um die Verbindung zwischen Spiritualität und Wissenschaft geht. Shen Yun gab ihnen neue Inspirationen.

„Wir sind extra aus Hollywood eingeflogen“, so Tony Dody. „Ich finde, das sollte jeder sehen. Es ist wirklich erstaunlich, ganz ehrlich.“

Seiner Frau fehlten die Worte, um ihr Erlebnis bei Shen Yun zu bezeichnen. Das Wort „wundervoll“ sei nicht genug, um den außergewöhnlichen Auftritt zu beschreiben. Sie habe gespürt, dass die Künstler wirklich „mit ganzem Herzen“ aufgetreten seien.

„Ich habe die Emotionen der Tänzer wirklich gespürt“, bekräftigte Cristina Candullo.

Das ganze Konzept von Shen Yun und die Art und Weise, wie die Künstler ihre Traditionen verbreiten und das Bewusstsein der Menschen erwecken, habe sie „wirklich berührt“.

„Es wirkt sogar belebend“, so Cristina Candullo nach ihrer Reise durch die 5.000 Jahre alte Zivilisation Chinas.

In den einzelnen Tanzstücken wird nicht nur legendären Helden und mystischen Erzählungen Leben eingehaucht. Auch ethnische Tänze, humorvolle Geschichten und spirituelle Themen werden auf der Bühne präsentiert.

„Ich glaube, das Wunder liegt in der Leistung … das war einfach unglaublich“, fügte Cristina Candullo hinzu. Sie bewunderte vor allem die exakten Bewegungen, die Körperbeherrschung der Tänzer sowie die Art und Weise, wie sie eine spirituelle Geschichte ohne Worte erzählen. „Das ist wirklich inspirierend“, bekräftigte sie.

„Ich glaube, es war der zweite Tanz, der Wassertanz mit den langen Ärmeln, bei dem ich tatsächlich weinen musste – und das noch bevor mir die Spiritualität bewusst wurde“, erinnerte sie sich. In dem Stück tragen die Tänzerinnen farbenprächtige Kleider mit überlangen Ärmeln, die durch Bewegungen in sanfte Schwingungen versetzt werden – wie Wellen des Wassers.

In einem anderen Stück geht es um die Verfolgung von Falun Dafa, auch Falun Gong genannt – einer alten chinesischen Meditationslehre, die über 100 Millionen Menschen weltweit praktizieren; auch die Künstler von Shen Yun praktizieren alle Falun Dafa. Einige von ihnen haben die Verfolgung am eigenen Leib miterlebt. Daher haben sie es sich zur Aufgabe gemacht, die Menschen in aller Welt über diese Menschenrechtsverletzungen in China zu informieren.

„Es ist sehr inspirierend, Menschen zu sehen …, die trotz der Verfolgung weitermachen“, sagte Cristina Candullo nach der Vorstellung.

Auch ihr Mann äußerte, er habe die Energie der Künstler spüren können.

„Alles ist Energie, Schwingung und Frequenz. Alles. Und wenn man dabei ist, wenn man im Publikum sitzt, spürt man das. Man spürt diesen Synergieeffekt von der Bühne … man spürt diese Energie“, berichtete er. Die getanzten Geschichten würden die Zuschauer berühren.

„Jeder im Publikum ist fasziniert“, so Tony Dody weiter. Es sei „erhellend“ und fast meditativ – und zwar für alle Zuschauer.

Eine der Tanzszenen, in der die Liebe letztlich siegte, erinnerte ihn an seine eigene Geschichte mit seiner Frau. „Ich bin mir sicher, dass insbesondere bei dieser Szene kaum ein Auge trocken blieb, und von da an hat es sich noch gesteigert – das war wirklich wunderschön“, zeigt sich Tony Dody überzeugt.

Er geht davon aus, dass Shen Yun eine wundervolle Wirkung in der Welt entfalte, da es die Menschen an ihre Verbindung mit der göttlichen Quelle erinnere.

„Es gibt ein Sprichwort, das besagt, dass ein Wolkenkratzer nur so hoch und stark werden kann wie das Fundament, auf dem es steht“, so der Filmemacher. Und Shen Yun bringe „die Menschen zum Ursprung zurück. Es bringt dich zurück zur Basis.“

Sein Fazit: „Man geht inspiriert und erleuchtet hinaus – das ist etwas Wundervolles“. Das sei wirklich beeindruckend.

Die Epoch Times ist ein langjähriger Medienpartner von Shen Yun Performing Arts und berichtet seit der Gründung von Shen Yun im Jahr 2006 über die Veranstaltungen und Reaktionen des Publikums.

