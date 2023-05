Backidee: So isst man Schnecken (+ Rezept)

Über diese süßen Schnecken zum Essen freut sich garantiert jeder Gast.

(Weinberg-)Schnecken gelten in vielen Teilen Europas als Delikatesse und äußerst gesund, da sie kalorienarm sowie reich an Nährstoffen, Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren sind. Unzubereitete Achat- oder Weinbergschnecken können in Deutschland für 30 bis 50 Euro das Kilo erworben werden. Doch hierzulande trauen sich nur wenige Menschen an die schleimigen Erdbewohner, da sie als eklig empfunden werden.

Viel günstiger, garantiert süß und durch „Überjagung“ und Verzehr gefährdet sind diese putzigen Biskuitschnecken. Alles, was für die Umsetzung dieser witzigen Backidee benötigt wird, sind neben den Zutaten etwas Fingerspitzengefühl, Kreativität und Platz im Kühlschrank. Der Vorteil der Schnecken: Sie sind individuell auf Wünsche und Geschmäcker anpassbar – egal ob als klassische helle Biskuitrolle oder mit Kakao, Kiwi, Kokosnuss, Mango oder Zitrone in der Füllung.

Das folgende Rezept ist auf die klassische helle Biskuitrolle zugeschnitten. Möchten Sie jedoch eine Kakaobiskuitrolle backen, empfiehlt es sich, die 1,25-fache Menge der Teigzutaten zu verwenden, da trockener Kakao die Ergiebigkeit des rohen Teiges spürbar reduziert.

Zutaten für 12 Biskuitschnecken

Für den Teig

5 Eier

5 EL lauwarmes Wasser

150 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

150 g Mehl, gesiebt

eine Prise Salz

Für die Füllung

250 g Früchte nach Wahl

400 ml Sahne

2 Päckchen Sahnesteif

2 Päckchen Vanillezucker

4 EL Zucker

Für die Dekoration

Minischokoküsse

Zebraschokoröllchen

100 ml Schlagsahne

essbare Augen (aus Zuckerguss), alternativ kleine bunte Schokolinsen oder Smarties

Zubereitung …

… des Teiges

Als Erstes die Eier und das lauwarme Wasser ungefähr eine Minute lang in einer großen Schüssel mit dem Handrührgerät schaumig schlagen. Danach den Zucker mit dem Vanillezucker in einer separaten Schüssel vermischen und anschließend nach und nach etwa vier Minuten lang unter den Eischnee rühren.

Als Nächstes die Prise Salz unterrühren und zum Schluss nach und nach das gesiebte Mehl vorsichtig mit einem Schneebesen unterrühren. Den fertigen Vorteig auf einem gefetteten und bemehlten – alternativ mit Backpapier ausgelegten – Backblech verteilen.

Tipp: Für eine Kakaorolle empfiehlt es sich, den Kakao – etwa 100 g – erst in einer separaten Schüssel mit dem Mehl zu verrühren und danach unter die Teigmasse zu rühren. Mit einem hellen und einem dunklen Vorteig lassen sich auf dem Backblech abwechselnde Flecken oder Tigermuster kreieren.

Den Backofen auf 200 Grad Celsius (Ober-/Unterhitze) vorheizen und den Teig 12 bis 15 Minuten backen. Wichtig: Der Ofen darf während des Backvorgangs nicht geöffnet werden, sonst fällt der Biskuitteig zusammen. Ist der Biskuit fertigt, stürzen Sie den Teig auf ein Küchentuch und rollen Sie ihn sofort mit dessen Hilfe ein. Danach muss die Teigrolle vollständig auskühlen.

… der Füllung

Sobald der Biskuitteig ausgekühlt ist, kann mit der Zubereitung der Füllung begonnen werden. Hierfür müssen als Erstes die gewünschten Früchte gegebenenfalls klein geschnitten und beiseitegestellt werden. Danach die Sahne mit Sahnesteif beziehungsweise Sahnefest, Vanillezucker und anderem Zucker mit dem Handrührgerät steif schlagen. Zum Schluss vorsichtig die Früchte unterheben.

Tipp: Wenn Sie eine Füllung mit Zitronengeschmack bevorzugen, tröpfeln Sie den Saft einer frisch gepressten Zitrone in die flüssige Sahne und schlagen Sie alles zusammen steif. Mit der Zugabe von Saft lässt sich die Füllung „einfärben“.

Die ausgekühlte Teigrolle vorsichtig ausrollen. – Reißt der Teig, war er entweder zu dick oder noch nicht vollständig erkaltet. Doch keine Sorge: Auch ein gerissener Teig kann mit Fingerspitzengefühl wieder zusammengerollt werden. Verteilen Sie gleichmäßig die Füllung auf dem kompletten Teig und rollen Sie diesen mithilfe des Tuchs wieder auf. Lassen Sie dabei die letzten drei bis vier Zentimeter ausgerollt. Dort werden später die Köpfe der Schnecken aufgesetzt. Vor dem Dekorieren die Rolle jedoch mindestens drei Stunden im Kühlschrank kalt stellen.

Die Kür: Biskuitrolle in Schnecken verwandeln

Kurz vor dem Verzehr geht es ans Eingemachte und Kreativität ist gefragt – es ist Zeit, die Schnecken in Form zu bringen. Zunächst die ausgefransten Ränder der Biskuitrolle vorsichtig mit einem scharfen Messer abschneiden (und dabei gern auf ihren Geschmack testen). Dann die Rolle in Streifen schneiden – achten Sie dabei darauf, dass der Streifen so breit ist, dass später ein Minischokokuss darauf passt. Heben Sie vorsichtig mit einem Tortenheber oder einem Messer die Biskuitröllchen auf eine Servierplatte oder Ähnliches.

Jetzt kann das Dekorieren richtig beginnen: Piksen Sie mit einem Schaschlikstab von oben vorsichtig zwei Löcher in die Schokoküsse, in diese stecken Sie je ein Zebraröllchen als Stielaugen. Um die Augen anzubringen, „kleben“ Sie diese einfach mit einem Klecks Schlagsahne an die Schokoküsse. Stellen Sie die fertigen Köpfe auf die Enden der Biskuitröllchen. Fertig sind die süßen, biologisch nicht ganz korrekten Schnecken. – Und wenn Sie Ihren Gästen vielleicht doch keine Schnecken vorsetzen möchten, können Sie die Biskuitrolle auch im Handumdrehen in Spinnen verwandeln.

Guten Appetit!