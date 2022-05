Wie die Panik um sich griff

Arbeiter stellen sich am 24. März 2020 im Bahnhof von Wuhan in der zentralchinesischen Provinz Hubei auf, um Desinfektionsmittel zu versprühen. Foto: STR/AFP via Getty Images

Der US-amerikanische Mediziner Scott Atlas lässt die Anfänge der Corona-Pandemie Revue passieren. Ein Kommentar.

Es war Februar 2020, und in den Nachrichten wurden zunehmend alarmierende Informationen über ein tödliches neues Virus aus Wuhan, China, verbreitet. Abgesehen von meiner allgemeinen Besorgnis über die Ausbreitung der Infektion verwirrten mich einige der verbreiteten Basiszahlen.

Die allgemeine Botschaft der Weltgesundheitsorganisation (WHO) schien offensichtliche Mängel aufzuweisen. Die extrem hohen Risikoschätzungen schienen sehr irreführend zu sein. Und was noch schlimmer war: Die gemeldeten Todesraten basierten nur auf Patienten, die so krank waren, dass sie ärztliche Hilfe in Anspruch nahmen, und nicht auf der zweifellos viel größeren Population infizierter Personen. Ich war fassungslos, dass dieser grundlegende methodische Fehler von fast allen übersehen wurde, während die sich daraus ergebende Todesrate von 3,4 Prozent in den Medien hervorgehoben wurde. Jeder seriöse medizinische Wissenschaftler hätte darauf hinweisen müssen. Ihr Schweigen war rätselhaft.

In den Vereinigten Staaten und in der ganzen Welt entbrannte eine naive Diskussion über statistische Modelle. In einem außergewöhnlichen und noch nie da gewesenen Ausmaß wurden diese epidemiologischen Modelle in den Vordergrund der Berichterstattung gerückt, ohne dass die Nützlichkeit der Modelle infrage gestellt wurde. Ähnlich wie bei anderen legendären Verrücktheiten in der Geschichte wie der Tulpenzwiebelmanie oder der Tech-Aktienblase wurden hypothetische Szenarien mit extremem Risiko scheinbar nicht infrage gestellt und erhielten absoluten Glauben.

Gleichzeitig wurden der gesunde Menschenverstand und die bewährten Grundsätze der Medizin ignoriert. Jeder Medizinstudent im zweiten Studienjahr wusste, dass ältere Menschen mit ziemlicher Sicherheit die am meisten gefährdete Personengruppe ist, da für sie praktisch immer das höchste Risiko besteht, an einer Atemwegsinfektion zu sterben oder schwerwiegende Folgen davon zu tragen. Dennoch wurde dies nicht betont. Im Gegenteil, die Berichte und die öffentliche Darstellung des offiziellen Fachwissens implizierten, dass alle gleichermaßen gefährdet seien.

Schon die ersten Erkenntnisse zeigten, dass ältere, gebrechliche Menschen mit Vorerkrankungen, deren natürliche immunologischen Abwehrkräfte geschwächt sind, das höchste Todesrisiko haben. Dies war ein Merkmal, das auch andere Atemwegsviren einschließlich der saisonalen Grippe aufweisen. Das einzig Ungewöhnliche an diesem Virus war die Tatsache, dass das Risiko für Kinder außerordentlich gering war. Doch diese positive und beruhigende Nachricht wurde nie hervorgehoben. Stattdessen empfahlen die Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens unter völliger Missachtung der Beweise für ein selektives Risiko, das auch bei anderen Atemwegsviren besteht, die drakonische Isolierung aller Menschen.

Alle drei waren aus dem gleichen Holz geschnitzt

Die Architekten der amerikanischen Abschottungsstrategie waren Dr. Anthony Fauci und Dr. Deborah Birx. Zusammen mit Dr. Robert Redfield, dem Direktor des CDC, waren sie die einflussreichsten medizinischen Mitglieder der Coronavirus-Taskforce des Weißen Hauses.

Die Taskforce wurde schnell um einen neuen Vorsitzenden, Vizepräsident Mike Pence, erweitert. Das Weiße Haus gab auch bekannt, dass Birx die Koordinatorin der Taskforce sein würde. Sie hatte im Außenministerium als US-AIDS-Koordinatorin unter den Regierungen Obama und Trump gearbeitet und wurde daher oft mit dem Ehrentitel „Botschafterin“ angesprochen. Der Taskforce gehörten schließlich Vertreter zahlreicher Bundesbehörden an, die sich mit Gesundheit, Wissenschaft, nationalen Notfällen und Logistik, der Wirtschaft und vielen anderen relevanten Belangen befassen.

Die Taskforce befasste sich in ihrer Anfangszeit mit einer Reihe von Problemen. Da das Land nicht gut auf eine Pandemie vorbereitet war, bestand eine der Hauptaufgaben darin, angemessene Tests zu entwickeln – eine wichtige Maßnahme des öffentlichen Gesundheitswesens bei beginnenden Ausbrüchen von Infektionskrankheiten. Die zweite Hauptaufgabe bestand in der Herstellung und Logistik von medizinischer Hilfsausrüstung wie Beatmungsgeräten, persönlichen Schutzausrüstungen für Krankenhäuser sowie zusätzlichen Betten und Personal, um die erwartete Überlastung des Systems durch Patienten zu bewältigen.

Dr. Birx, Dr. Redfield und Dr. Fauci – der oft als „der beste Experte für Infektionskrankheiten“ bezeichnet wird – beherrschten alle Diskussionen über die gesundheitlichen und medizinischen Aspekte der entstehenden Pandemie. Eines war ganz klar: Alle drei waren aus dem gleichen Holz geschnitzt. Erstens waren sie alle Bürokraten mit einem Hintergrund in verschiedenen Regierungsbehörden. Zweitens hatten sie alle eine lange Erfahrung mit HIV/AIDS als Krise der öffentlichen Gesundheit. Das war insofern problematisch, als sich HIV in seiner Biologie, seiner Eignung für Tests und die Rückverfolgung von Kontakten, seiner Ausbreitung und den sich daraus ergebenden Konsequenzen für die Bekämpfung von SARS2 nicht stärker unterscheiden könnte. Tatsächlich haben die drei viele Jahre damit verbracht, sich auf die Entwicklung eines Impfstoffs gegen HIV/AIDS zu konzentrieren – einen Impfstoff, den es bis heute nicht gibt.

Erwähnenswert ist auch Dr. Faucis Vorgeschichte in Bezug auf AIDS. In seinem JAMA-Leitartikel aus dem Jahr 1983, machte er Schlagzeilen mit alarmistischen Spekulationen, dass AIDS durch „routinemäßigen engen Kontakt wie in einem Familienhaushalt“ übertragen werden könnte. Es war bereits bekannt, dass die Übertragung über Flüssigkeiten, durch Blut oder sexuellen Kontakt erfolgt. Weniger als zwei Monate später, am 26. Juni, widersprach Fauci in der „Baltimore Sun“ öffentlich seiner eigenen brisanten Behauptung: „Es ist absolut absurd zu behaupten, dass AIDS durch normalen sozialen Kontakt übertragen werden kann, etwa wenn man mit jemandem im selben Raum ist oder mit ihm im Bus sitzt. Die armen Homosexuellen sind in dieser Hinsicht sehr schlecht behandelt worden.“ Das schien eine ziemliche Kehrtwende zu sein, ohne dass neue Beweise oder Erklärungen geliefert wurden – was eher an einen Politiker als an einen zuverlässigen Wissenschaftler erinnerte.

Auffallender Mangel an Logik

Die meisten anderen Mitglieder der Taskforce hatten mit mehreren Problemen zu kämpfen oder verfügten über keinen medizinischen Hintergrund. Da sie einen weiteren Aufgabenbereich zusätzlich zu ihrem bisherigen übernommen hatten, überließen sie diesen Bereich denjenigen, die als medizinische Experten galten. Dr. Birx und Dr. Fauci haben die Bundespolitik unter Präsident Trump beherrscht und sich öffentlich für ein völliges Herunterfahren der Gesellschaft eingesetzt. Anstatt sich auf den Schutz der Schwächsten zu konzentrieren, wurde ihre unlogische und außerordentlich stumpfe Reaktion – trotz der vorhersehbaren, weitreichenden Schäden – so umgesetzt, als sei sie einfach nur gesunder Menschenverstand.

In diesen ersten Wochen hatte die Angst die Öffentlichkeit gepackt. Medienkommentatoren und sogar Politikexperten, von denen viele keine Fachkenntnisse über das Gesundheitswesen besaßen, füllten den Äther und die Meinungsseiten mit naiven und falschen Vorhersagen. Diese Fehlinformationen liefen unkontrolliert weiter und wurden in der Tat immer wieder aufgegriffen und sensationslüstern dargestellt. Einige, die ich zuvor zu meinen klügsten Kollegen und Freunden gezählt hatte, zeigten sich sehr verwirrt und analysierten die Geschehnisse mit einem auffallenden Mangel an Logik.

Ich fragte mich immer wieder: „Wo sind die kritischen Denker?“

Nach mehr als 15 Jahren als Forscher in der Gesundheitspolitik und Jahrzehnten in der medizinischen Wissenschaft und Datenanalyse hatte ich noch nie so ein fehlerhaftes Denken erlebt. Ich war fassungslos über den Mangel an Logik, das Fehlen des gesunden Menschenverstands und das Vertrauen auf eine grundlegend fehlerhafte Wissenschaft.

Plötzlich beherrschten Computermodellierer und Leute, die keine Ahnung von klinischen Krankheiten hatten, die Medien. Zusammen mit Millionen anderer Amerikaner wurde ich Zeuge beispielloser Reaktionen der Machthaber und unwissenschaftlicher Empfehlungen von Sprechern des öffentlichen Gesundheitswesens: Abriegelung der Gesellschaft, einschließlich der Schließung von Geschäften und Schulen, Einschränkung der Bewegungsfreiheit des Einzelnen und willkürliche Verordnungen der lokalen, bundesstaatlichen und föderalen Regierungen.

Diese Empfehlungen beruhten nicht nur auf Panik, sondern lösten noch mehr Panik aus. COVID wurde schnell zur wichtigsten gesundheitspolitischen Krise des gesamten Jahrhunderts.

Scott W. Atlas ist ein US-amerikanischer Mediziner auf dem Feld der Neuroradiologie. Daneben hat er sich mit ökonomischen Fragen des Gesundheitssystems befasst. Von 1998 bis 2012 war er Professor und Chef der Neuroradiologie an der Stanford University.

Der Artikel wurde von der englischsprachigen Epoch Times übernommen und übersetzt. Bearbeitung von nmc.

