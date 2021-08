Christian Lindners größter Wunsch sind eigene Kinder

FDP-Chef Christian Lindner will gern Vater werden. Er wolle mit seiner Freundin, der Journalistin Franca Lehfeldt (31), eine Familie gründen, sagte der 42-Jährige der illustrierten „Bunte“ laut Vorabmeldung vom Mittwoch. „Mein größter Wunsch an das Leben ist es nicht, einmal Minister in der Regierung zu sein, sondern bald zwei, drei oder vier Mädchen oder Jungs zu haben.“

Der Gedanke an eigene Kinder habe vermutlich sein Interesse an Ahnenforschung geweckt, sagte Lindner der Zeitschrift. So habe er beispielsweise Verwandte in Polen gefunden, von wo aus einer seiner Urgroßväter um 1920 nach Deutschland eingewandert sei.

Im April 2018 trennten sich Lindner seine Frau Dagmar Rosenfeld. Beide waren seit 2009 ein Paar und hatten 2011 geheiratet. Im August 2020 erfolgte die Scheidung. Im Juli 2018 erklärte Lindner gegenüber dem Magazin „Bunte“: „Ja, es gibt mit Franca wieder eine Frau in meinem Leben.“

Dem Magazin zufolge hat seine neue Freundin, Franca Lehfeldt, Betriebswirtschaftslehre und Hotel- und Marketingmanagement studiert. Die 28-Jährige arbeitet bei dem Fernsehsender RTL in Berlin und berichtet auch aus dem Bundestag. Lindners Ex-Frau ist seit 2019 Chefredakteurin der Welt Tageszeitung.

(afp/er)

