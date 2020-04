Selbstgemacht Wie schnell finden Sie die Fehler in diesem verwirrenden Suchbild?

Rätsel sind der Treibstoff des Gehirns. Sie vereinen Kreativität mit Intellekt und fördern unsere kognitiven Fähigkeiten. Dass wir dabei an unsere Grenzen stoßen, ist beabsichtigt und – so heißt es – nur die wenigsten Menschen können alle Fehler in diesem Suchbild in unter 20 Sekunden finden.