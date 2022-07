Georgia Guidestones durch Explosion beschädigt und abgerissen

Die Georgia Guidestones wurden 42 Jahre nach ihrem rätselhaften Bau durch eine ebenso mysteriöse Explosion beschädigt. Anschließend wurde das kontroverse Steinmonument aus Granit „wegen Einsturzgefahr“ von einem Bagger eingeebnet.



Nachdem die Georgia Guidestones jahrelang von Vandalismus verschont geblieben waren, wurde am Donnerstag gegen 4:00 Uhr Ortszeit von noch unbekannten Personen ein Sprengsatz gezündet, der einen der vier Hauptpfeiler des modernen megalithischen Monuments vollständig zerstörte.

Aufgrund der beträchtlichen strukturellen Schäden, die dadurch entstanden sind, haben die Behörden nun auch die übrigen im Jahr 1980 im US-Bundesstaat Georgia errichteten Steine eingeebnet. Wer für den Anschlag verantwortlich ist, ist noch nicht bekannt.

Das Mysterium geht weiter

Die Schnelligkeit der Reaktion in Zusammenhang mit Aussagen der republikanischen Politikerin Kandiss Taylor, deren wichtigstes Wahlkampfversprechen der Abriss des Monuments war, trägt wiederum zum Mysterium rund um das von ihr als „satanisch“ bezeichnete Denk- und Mahnmal bei. Taylors Aussage rückt sie unvermeidlich in den Fokus möglicher Ermittlungen.

Zumindest bezüglich des ursprünglichen Auftraggebers, der bislang nur unter dem Pseudonym R. C. Christian bekannt war, lieferte die Zeit etwas Klarheit. „Mit ziemlicher Sicherheit“ handele es sich dabei um einen Mann mit dem Namen Herbert Kersten, der ebenfalls Anhänger der Republikaner sei .

Inschrift sorgte für Wirbel

Das Monument sorgte bereits in der Vergangenheit für reichlich spannende (Verschwörungs-)Theorien, nicht zuletzt wegen seiner Inschrift. So waren in den Georgia Guidestones zehn „Gebote“, Leitsätze oder Richtlinien in acht verschiedenen Sprachen „in Stein gehauen“.

Von Norden im Uhrzeigersinn sind die Botschaften in Englisch, Spanisch, Swahili, Hindi, Hebräisch, Arabisch, klassisches Chinesisch und Russisch lesbar. Jeweils eine Sprache auf jeder Seite der vier aufrecht stehenden Steine.

Wikipedia stellt die englische Inschrift und die jeweilige Übersetzung gegenüber:

1. Maintain humanity under 500,000,000 in perpetual balance with nature.

Halte die Menschheit unter 500.000.000 Menschen in ständigem Gleichgewicht mit der Natur.

2. Guide reproduction wisely – improving fitness and diversity.

Leite die Fortpflanzung weise – verbessere Fitness und Vielfalt.

3. Unite humanity with a living new language.

Vereinige die Menschheit mit einer lebendigen neuen Sprache.

4. Rule passion – faith – tradition – and all things with tempered reason.

Regiere Leidenschaft – Glaube – Tradition – und alle Dinge mit gemäßigter Vernunft.

5. Protect people and nations with fair laws and just courts.

Schütze Menschen und Nationen mit fairen Gesetzen und gerechten Gerichten.

6. Let all nations rule internally resolving external disputes in a world court.

Lass alle Nationen intern regieren und äußere Streitigkeiten vor einem Weltgericht klären.

7. Avoid petty laws and useless officials.

Vermeide unbedeutende Gesetze und nutzlose Beamte.

8. Balance personal rights with social duties.

Gleiche persönliche Rechte mit sozialen Pflichten aus.

9. Prize truth – beauty – love – seeking harmony with the infinite.

Schätze die Wahrheit – die Schönheit – die Liebe – suche die Harmonie mit dem Unendlichen.

10. Be not a cancer on the earth – Leave room for nature – Leave room for nature.

Sei kein Krebsgeschwür auf der Erde – Lass Raum für die Natur – Lass Raum für die Natur.