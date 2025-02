96 Prozent der Neuwagen in Norwegen im Januar elektrisch

Im Januar waren 95,8 Prozent aller neuzugelassenen Autos in Norwegen E-Fahrzeuge. Inklusive Plugin-Hybriden steigt der Anteil auf 96,8 Prozent, wie die norwegische Zulassungsbehörde in Oslo am Montag mitteilte. Nach Vorgaben der Regierung sollen in Norwegen ab diesem Jahr nur noch E-Autos verkauft werden.

Im vergangenen Jahr hatte der E-Auto-Anteil an den Neufahrzeugen in Norwegen bereits 89 Prozent betragen. Im Vorjahr 2023 lag der Anteil bei 82 Prozent. 2012 waren es erst 2,8 Prozent, seitdem schossen die Neuzulassungen nach oben.

Grund dafür waren auch Anreize der Regierung wie Steuer- und Mautfreiheit, kostenloses Parken auf öffentlichen Parkplätzen und die Nutzung zusätzlicher Fahrspuren des öffentlichen Nahverkehrs.

Mittlerweile sind E-Autos in Norwegen eine Selbstverständlichkeit, einige Anreize wurden wieder zurückgenommen. Das im Januar am häufigsten verkaufte Modell war der Toyota bZ4X, gefolgt vom ID.4 von Volkswagen ID.4 und dem Nissan Ariya. (afp)