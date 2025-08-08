Bericht: US-Zoll auf Goldbarren geplant – Goldpreis steigt auf neues Rekordhoch

Die USA planen laut einem Bericht der „Financial Times“ Importzölle auch auf Goldbarren. Betroffen seien Barren von einem Kilo und von 100 Unzen, berichtete die Zeitung. Der Goldpreis stieg in der Folge am Freitag auf einen neuen Rekord von rund 3534,10 Dollar pro Unze (31,1 Gramm). Betroffen wäre besonders die Schweiz, wo große Mengen Gold in bestimmte Barrengrößen eingeschmolzen und exportiert werden.

Goldpreis seit Jahresbeginn stark gestiegen

Die „Financial Times“ berief sich in dem Bericht, der am Donnerstag erschien, auf ein Dokument der US-Zollbehörde. Goldbarren mit dem Gewicht von einem Kilo sind die meistgehandelte Größe an der Rohstoffbörse Comex (Commodity Exchange) in New York. Zugleich machen sie auch einen großen Teil der Schweizer Goldexporte in die USA aus.

„Goldbarren dieser Größe, die aus der Schweiz in die USA importiert werden, würden mit einem Zoll von 39 Prozent belegt“, erläuterte Commerzbank-Analyst Carsten Fritsch. Dieser Satz – einer der höchsten von Washington erhobenen Zölle – war am Donnerstag bereits für viele Waren aus der Schweiz in Kraft getreten.

Die schweizerische Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und Wirtschaftsminister Guy Parmelin hatten mit einer Reise in die USA noch versucht, eine Senkung zu erreichen, aber vergeblich.

Der Goldpreis hat sich seit Beginn des Jahres bereits stark verteuert. Schon im April hatte er zeitweise ein Rekordhoch von über 3500 Dollar erreicht. Zölle auf Gold „hätten ernste Folgen für den Goldmarkt“, sagte Fritsch. (afp/red)