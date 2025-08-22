Logo Epoch Times

Einnahmeausfall von 321 Millionen Euro

Dänemark will Steuern auf Schokolade und Kaffee streichen

Dänemark: Zur Entlastung der Haushalte plant die Regierung, die Steuern auf Kaffee und Schokolade zu streichen.

In Dänemark werden Kaffee und Schokolade günstig (Symboldbild).

Redaktion
Die dänische Regierung will zur Entlastung der Haushalte die Steuern auf Kaffee und Schokolade streichen. Es sei eine Maßnahme ausgewählt worden, „die für die Dänen eine sofortige Wirkung haben wird“, sagte Vizeregierungschef Troels Lund Poulsen am Freitag im Fernsehsender TV2. Die Bürger würden sofort spüren, dass sie mehr Geld zur Verfügung hätten.
Die Regierung rechnet durch die Abschaffung mit einem Einnahmeausfall von umgerechnet 321 Millionen Euro. Ohne die Steuern würde ein Paket Kaffee nach Behördenangaben umgerechnet 66 Cent weniger als zuvor kosten.
In Dänemark wird eine spezielle Schokoladensteuer auf alle Produkte mit Kakao fällig sowie auf andere Süßwaren, kandierte Früchte und Kaugummis. Die Höhe der Abgabe hängt vom Zuckergehalt des Produkts ab.
Nach offiziellen Statistiken kletterte der Preis für Schokolade in Dänemark im Juli im Vorjahresvergleich um 25,3 Prozent. Der Kaffee verteuerte sich um 35,5 Prozent. Die Lebensmittelpreise insgesamt stiegen im Juli um 6,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. (afp/red)

