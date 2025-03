Die Hälfte der US-Bundesstaaten arbeitet daran, Gold und Silber als Zahlungsmittel einzuführen

Gold und Silber nicht nur als Wertanlage, sondern auch als alltägliches Zahlungsmittel? In den USA könnte das bald Realität sein. Mehrere Bundesstaaten arbeiten derzeit daran, Gesetze zu verabschieden, die das genau möglich machen wollen. So hat der Bundesstaat Utah vergangene Woche einen Schritt in Richtung der Verwendung von Gold und Silber als Zahlungsmittel unternommen. Damit wird die Verwendung der Edelmetalle für Zahlungen innerhalb des Staates an Unternehmen ermöglicht.

Ein Gesetzentwurf, den der Abgeordnete Ken Ivory eingebracht hat, wurde am 18. März im Parlament verabschiedet. Es fehlt nur noch die Unterschrift von Gouverneur Spencer Cox. Beide Politiker gehören den Republikanern an. Unterzeichnet Cox das Gesetz, wäre Utah der erste Bundesstaat in Amerika, der ein „Transaktionsgold“-Gesetz verabschiedet hat.

„Es geht darum, sicherzustellen, dass die Menschen Wahlfreiheit haben“, sagte Ivory gegenüber der Epoch Times. Die Menschen sollten die Wahl haben, wie sie ihre Einnahmen und Ersparnisse aufbewahren und verwenden. Für die Einwohner von Utah gehe es bei dem Gesetzentwurf auch um Fragen der Autonomie. „Wir drücken unsere Freiheit, unsere Arbeit und unser Eigentum durch etwas aus, das Geld genannt wird. Aber wo der Dollar früher Geld war, ist er jetzt nur noch Währung“, sagte er. „Ich denke, die Leute wollen, dass sich ihre Einnahmen und ihr Eigentum wieder in echtem Geld widerspiegeln.“

Geld fungiert als Tauschmittel, Recheneinheit, Wertaufbewahrungsmittel und zur Investition. Doch seit der Abkopplung des US-Dollars vom Gold hat er Schwierigkeiten, seinen Wert zu halten.

„Eine der Schlüsselfunktionen von Edelmetallen ist die Fähigkeit, die Kaufkraft des Geldes zu erhalten. Wenn also der Dollar durch die Inflation an Wert verliert, sind Edelmetalle in der Regel in der Lage, die Kaufkraft besser zu erhalten als die Fiatwährung“, sagte Marlo Oaks, Schatzmeister des Staates Utah, gegenüber der Epoch Times. Als Fiatwährung bezeichnet man eine von der Regierung ausgegebene Währung, die weder durch ein Edelmetall noch durch einen anderen materiellen Vermögenswert gedeckt ist.

Die Parlamentarier des Bundesstaates glauben, dass sie bei der Einführung eines alternativen gesetzlichen Zahlungsmittels auf einer soliden rechtlichen Grundlage stehen. Die Verfassung erlaubt ausschließlich der Bundesregierung das Prägen von Geld. Den Bundesstaaten erlaubt sie aber, „Gold- oder Silbermünzen zum gesetzlichen Zahlungsmittel“ einzusetzen. Auf dieses Recht berufen sich einige Staaten nun, so Oaks.

Kevin Freeman, Autor des Buches „Pirate Money“, befürwortet seit Langem die Verwendung von Gold als gesetzliches Zahlungsmittel. Er sagt, dass diese Bewegung in den vergangenen Jahren erheblich an Zugkraft gewonnen hat. 25 US-Bundesstaaten hätten sich damit befasst, auch einige von den Demokraten regierte Staaten zeigten Interesse. „Wir haben die Unterstützung beider Parteien erhalten, daher bin ich optimistisch“, so Freeman gegenüber der Epoch Times.

Weitere Staaten, die daran arbeiten, ähnliche Gesetze einzuführen oder zu verabschieden, sind Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Louisiana, Montana, New Hampshire, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, West Virginia und Wyoming, so eine Organisation namens Constitutional Currency , die mit Freemans Arbeit verbunden ist.

Historisch gesehen diente Gold in den gesamten Vereinigten Staaten als Geld, bis die Regierung intervenierte, um den Übergang zu einer Fiatwährung zu erzwingen. Das Wort „fiat“ bedeutet im Lateinischen „es geschehe“. In Bezug auf Währungen bedeutet es mittlerweile, dass sie das wert sind, was die ausgebende Regierung sagt, dass sie wert sind, und zwar in dem Maße, in dem die Menschen Vertrauen in die Regierung haben, die sie herausgibt.

Laut einem Bericht der US-Zentralbank Federal Reserve aus dem Jahr 2024 mussten amerikanische Banken bis in die 1930er-Jahre Goldreserven in ihren Tresoren halten, die einem bestimmten Prozentsatz des von ihnen ausgegebenen Geldes entsprachen. Als 1929 die Weltwirtschaftskrise ausbrach, „horteten die Menschen Gold, anstatt es bei Banken zu deponieren, was zu einer internationalen Goldknappheit führte“, schreibt Maria Hasenstab. „Ländern auf der ganzen Welt ging im Grunde der Nachschub [an Gold] aus und sie wurden gezwungen, den Goldstandard aufzugeben.“

Der Geldmangel führte in den 1930er-Jahren zu einem Preisverfall, woraufhin die Krise eskalierte. So konnten etwa Landwirte nicht mehr genug für ihre Ernte verdienen, um Bankkredite zurückzuzahlen, was zu Zahlungsausfällen und dem Zusammenbruch vieler lokaler Banken führte. Zu dieser Zeit hielt die Federal Reserve an einer knappen Geldmenge fest, was die Kreditvergabe einschränkte und die US-Wirtschaft weiter schrumpfen ließ.

Eine der ersten großen Bemühungen, die Amerikaner von der Verwendung von Gold als Geld abzubringen, gab es 1933. Der damalige Präsident Franklin D. Roosevelt erließ eine Verordnung zur Beschlagnahmung von privatem Gold. Damit zwang er die Amerikaner, ihre Goldmünzen, Barren und Goldzertifikate abzugeben. Diejenigen, die sich weigerten, mussten mit bis zu zehn Jahren Gefängnis oder einer Geldstrafe von 10.000 US-Dollar oder beidem rechnen.