Druck von Peking: Reuters zieht Video über Xi-Putin-Gespräche zurück

Das versehentlich aufgezeichnete und live ausgestrahlte Gespräch von Wladimir Putin und Xi Jinping bei ihrem Treffen am Mittwoch, 3. September, sorgte international für Aufsehen. Die beiden Staatschefs von Russland und China tauschten sich über die Möglichkeit einer deutlichen Lebensverlängerung durch Organtransplantationen aus.

Jetzt hat die internationale Nachrichtenagentur Reuters am Freitag ebendieses Video zurückgezogen, das den Austausch zwischen Putin und Xi enthält. Dies geschah nach der Forderung des chinesischen Staatsfernsehens, das Video zu entfernen. Die Lizenz dieses Videos besitzt der staatliche Fernsehsender „China Central Television“ (CCTV). Dieser verbietet Reuters nun auch die Verwendung des Mitschnitts.

Das Gespräch ereignete sich im Rahmen einer großen Militärparade in Peking zum 80. Jahrestag des Sieges über Japan im Zweiten Weltkrieg. Umgeben von Staatsgästen sagte Xi: „Menschen über siebzig Jahre sind selten. Heute gilt siebzig noch als Jugend“. Putin antwortete darauf: „Die Organe des Menschen können immer wieder ersetzt werden. Man könnte jünger werden, ja vielleicht sogar unsterblich.“ Daraufhin entgegnete Xi: „Es gibt Prognosen, dass der Mensch in diesem Jahrhundert 150 Jahre alt werden könnte.“

International verbreitet

Allerdings ist der Inhalt dieses Videos längst um die Welt gegangen. Kurz nach der Aufzeichnung erstellte Reuters ein vierminütiges Video dazu und verteilte es an mehr als 1.000 Medienkunden weltweit. Darunter befinden sich große internationale Nachrichten- und Fernsehsender. Andere Nachrichtenagenturen, die eine Lizenz von CCTV besitzen, verbreiteten das Filmmaterial ebenfalls.

Die Clips wurden schnell von zahlreichen, teils großen Social-Media-Konten geteilt. Eines davon ist „China Uncensored“ (China unzensiert), das regelmäßig hinter die Kulissen Chinas blickt. Zu dem Langlebigkeitsgespräch von Putin und Xi kommentierte der Kanal: „ Gibt es noch jemanden, der daran zweifelt, dass China Organe von Falun-Gong-Praktizierenden, Uiguren, Tibetern und Hauschristen entnimmt? Taiwan wird die nächste Quelle sein.“

Is there anyone who still doubts China is harvesting organs from Falun Gong practitioners, Uyghurs, Tibetans, and house Christians? Taiwan will be the next source. https://t.co/un9ykW5yEr— China Uncensored (@ChinaUncensored) September 4, 2025

Auch aus den Reihen der US-Regierung hagelte es Kritik auf die Szene. So sagte der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson: „Ich muss Ihnen sagen, wir haben einige schreckliche Geschichten über die Organtransplantationen und all das in China gehört, dass sie die Organe von unfreiwilligen Spendern nehmen […], um es milde auszudrücken“.

Das Gespräch der beiden Staatschefs wirft besonders auf China ein schlechtes Licht. Das von der Kommunistischen Partei (KPCh) regierte Land steht regelmäßig für seine Menschenrechtsverbrechen in der Kritik. Dabei geht es auch immer wieder um den Organraub, bei dem unrechtmäßig inhaftierte Gewissensgefangene in großer Zahl ihrer Organe beraubt werden.

Die chinesischen Transplantationszentren verkaufen diese an Organempfänger aus aller Welt. Allerdings erfahren die Kunden dabei nicht, dass es sich um Mord auf Bestellung handelt.

Die Erklärungsversuche der KPCh, dass die Organe von freiwilligen Spendern und hingerichteten Gefangenen kommen, sahen viele Fachleute kritisch. Denn es gab seit der Jahrtausendwende stets weit mehr Transplantationen als eingetragene Spenderorgane und Hinrichtungen.

Reuters weist CCTV-Kritik zurück

CCTV begründete den Lizenzentzug des Videos in einem Brief damit, dass Reuters die Nutzungsbedingungen überschritten habe. Ebenso kritisierte der chinesische Staatssender deren „redaktionelle Bearbeitung“ des Materials.

„Die redaktionelle Bearbeitung dieses Materials hat zu einer eindeutigen Falschdarstellung der Fakten und Aussagen geführt, die in dem lizenzierten Feed enthalten sind“, so CCTV.

Reuters erklärte, dass sie die Videos zurückgezogen hätten. Gleichzeitig wies die Agentur die Kritik von CCTV zurück und bekräftigte ihre journalistische Integrität. „Wir stehen zu der Richtigkeit unserer Veröffentlichung“, betont Reuters. „Wir haben das veröffentlichte Filmmaterial sorgfältig geprüft und keinen Grund zu der Annahme gefunden, dass das langjährige Bekenntnis von Reuters zu einem genauen und unvoreingenommenen Journalismus beeinträchtigt worden wäre.“