Einweihungs-Ausschuss stimmt gegen Anerkennung Bidens – zu viele offene Fragen

Die Republikaner des Gemeinsamen Kongressausschusses für Einweihungszeremonien (Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies) stimmten am Dienstag (8.12.) gegen eine Entschließung, mit der Joe Biden als gewählter Präsident anerkannt werden soll. Die Abstimmung fand hinter verschlossenen Türen im Kapitol statt.

Dem Gremium gehören drei Republikaner und drei Demokraten aus dem Repräsentantenhaus und dem Senat an. Seine Aufgabe ist die Planung der präsidialen Amtseinführungszeremonie auf dem Kapitolgelände.

Die Republikaner sagten, dass sie die Entscheidung getroffen haben, weil es noch wahlbedingte Prozesse gäbe, die erst durchlaufen werden müssten, bevor über einen gewählten Präsidenten entschieden werden kann.

Es ist nicht Aufgabe des Gemeinsamen Kongressausschusses für Einweihungszeremonien, dem Wahlprozess vorzugreifen und zu entscheiden, wen wir einweihen“, sagte Senator Roy Blunt (Rep.) in einer Erklärung im Anschluss daran.

Das Wahlkollegium soll am 14. Dezember zur Präsidentenwahl zusammenkommen. Senator Steny Hoyer (Dem.) gab nach der Ablehnung der Resolution eine Erklärung ab, in der er die Position der Republikaner kritisierte:

Das Ausmaß, in dem sich die Republikaner weigern, das Ergebnis der Wahl zu akzeptieren und Joe Biden und Kamala Harris als unsere nächsten Präsidenten und Vizepräsidenten anzuerkennen, ist erstaunlich“, sagte Hoyer gegenüber den Medien und bestätigte, dass Joe Biden nicht anerkannt wurde.

Biden hat bereits den Wahlsieg erklärt, der noch amtierende Präsident Donald Trump und andere Republikaner fechten die Wahlergebnisse vor Gericht an.

Einweihung sollte mit nur wenig Publikum stattfinden

Der Ausschuss wollte die Einweihung des Präsidenten aufgrund der Corona-Pandemie nur mit beschränkter Publikumszahl durchführen.

Im Text der abgelehnten Resolution wurde vorgeschlagen, die Öffentlichkeit „in Abstimmung mit dem Biden Presidential Inaugural Committee und Experten für öffentliche Gesundheit“ zu informieren, während „wir diesen Machtwechsel beobachten“.

Die Abstimmung fand am selben Tag statt, an dem der Oberste Gerichtshof eine Klage abwies, die darauf ausgerichtet war, die Wahlergebnisse in Pennsylvania zu annullieren.

In der Zwischenzeit reichte der Bundesstaat Texas beim Obersten Gerichtshof eine Klage gegen Pennsylvania, Georgia, Michigan und Wisconsin ein. Texas wirft den vier Bundesstaaten vor, die Verfassung verletzt zu haben, indem sie die Wahlgesetze geändert, die Wähler in unterschiedlichen Bundesstaaten ungleich behandelt und schwerwiegende Wahlunregelmäßigkeiten zugelassen hätten.

