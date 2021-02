Etablierte Akteure schlagen gegen GameStop-Anleger zurück

Ein GameStop-Laden in New York City. Foto: Michael M. Santiago/Getty Images

Nach dem Ansturm auf die GameStop-Aktie rufen einige Finanzmarktteilnehmer zu Eingriffen auf und diskutieren, wie mit einem Short Squeeze umzugehen sei. „Das Gefährliche an diesem Börsenrausch ist, dass die Kleinanleger den Kursen weit über jede vernünftige Bewertung hinaus nachgejagt sind, und dass viele am Ende Verluste einfahren werden“, sagt AIMA-Chef Jack Inglis.

Nachdem sich Kleinanleger online organisiert haben, um Milliarden Dollar aus Wall-Street-Hedgefonds zu pressen, haben sich einige Akteure des Establishments gegen die Investoren gestellt.

Die Investoren, die sich hauptsächlich im Online-Forum „r/wallstreetbets“ auf Reddit organisiert haben, haben massenhaft Aktien des Videospielhändlers GameStop gekauft. Und zwar offenbar in der Hoffnung, dass Hedgefonds, die sich allem Anschein nach große Mengen der Aktien geliehen haben, um sie „leer zu verkaufen“, gezwungen sein werden, sie zu exorbitanten Preisen zurückzukaufen, was als „Short Squeeze“ bezeichnet wird.

Einige Medien, Experten, Politiker und Finanzexperten verurteilten den GameStop-Ansturm als unverantwortliche Marktverzerrung und argumentierten, dass die Behörden zum Wohle der Kleinanleger eingreifen müssten.

„Das Gefährliche an diesem Börsenrausch ist, dass die Kleinanleger den Kursen weit über jede vernünftige Bewertung hinaus nachgejagt sind, und dass viele am Ende Verluste einfahren werden“, sagte Jack Inglis, Chef der Alternative Investment Management Association (AIMA) in einem Brief an die Mitglieder. Die AIMA ist eine Hedgefondsvereinigung, die im dritten Quartal 2020 3,7 Billionen Dollar verwaltet hat.

Er sagte, die Organisation werde den Regulierungsbehörden bei den Untersuchungen helfen.

Was die die Hedgefonds betrifft, haben „diejenigen, die dem Risiko ausgesetzt sind, es auf sich genommen und Maßnahmen ergriffen, um die Verluste für ihre Kunden zu begrenzen“, erklärte er.

GameStop-Aktie wird vorübergehend gestoppt

William Galvin, der oberste Finanzregulator von Massachusetts, riet ebenfalls zu einem Eingreifen.

„Das fordert die Aufsichtsbehörden auf … in Betracht zu ziehen, sie einfach für einen Monat auszusetzen und den Handel mit ihnen einzustellen“, sagte er gegenüber „Barron’s“. „Die kleinen und einfachen Investoren werden wahrscheinlich davon betroffen sein.“

Der Widerstand erreichte ein solches Ausmaß, dass mehrere Online-Broker wie Robinhood und Interactive Brokers am 27. und 28. Januar Käufe von GameStop und einigen anderen Aktien stoppten. Diese Broker werden von Kleinanlegern genutzt und sind auch bei den r/wallstreetbets-Anlegern beliebt.

Der Gründer und Vorsitzende von Interactive Brokers, Thomas Peterffy, wies darauf hin, dass ein ausgewachsener Short Squeeze die Shorts – das sind Aktien, die geliehen und verkauft wurden – so toxisch machen könnte, dass sie für jeden, der in den Verkauf involviert ist, den finanziellen Ruin bedeuteten.

„Wenn es zu einem Short Squeeze kommt, wird der Aktienwert praktisch ins Unendliche steigen, weil die Shorts sich die Aktien leihen müssen und sobald es keine Aktien mehr zu leihen gibt, können sie nicht mehr liefern … also muss der Broker die Shorts zu jedem Preis einkaufen“, sagte der Milliardär und forderte die Behörden auf, einzuschreiten.

„Solange die Aufsichtsbehörden nicht verlangen, dass der Handel nur auf Liquidation umgestellt wird, könnte diese Sache lange, lange Zeit weitergehen und immer mehr Verluste erzeugen“, sagte Peterffy zu „Bloomberg TV“.

Er wollte nicht ins Detail gehen, wer die Verlierer dabei wären, was die Mitglieder des Reddit-Forums zu der Spekulation veranlasste, dass er die Hedgefonds schütze.

„Sie hatten nicht das Kapital, um die Gewinner auszuzahlen (also uns), so nahmen sie ihren Ball und gingen nach Hause“, kommentierte ein User.

Sammelklagen gegen Robinhood

Robinhood kündigte zunächst an, dass es die Einschränkungen wegen der „Volatilität“ des Marktes verhängt habe. Am nächsten Tag folgte eine weitere Erklärung, die besagte, dass das Clearinghaus, das die Aktienkäufe der eigenen Kunden validiert, begonnen habe, Robinhood exponentiell höhere Einzahlungsanforderungen für „eine kleine Anzahl von Wertpapieren“ aufzuerlegen.

Was sich offenbar auf GameStop und andere anvisierte Aktien bezog. Da Aktiengeschäfte mehrere Tage brauchen, um abgewickelt zu werden, werden Maklerunternehmen von Clearinghäusern verpflichtet, ein gewisses Maß an Einlagen vorrätig zu halten, um alle Geschäfte zu decken, die nicht zustandekommen (wenn eine Seite nicht zahlt oder der andere das gekaufte Wertpapier nicht liefert).

„Der erforderliche Betrag, den wir bei der Clearingstelle hinterlegen mussten, war so groß – mit einzelnen volatilen Wertpapieren, die hunderte Millionen Dollar an Hinterlegungsanforderungen ausmachten –, dass wir Maßnahmen ergreifen mussten, um den Kauf dieser volatilen Wertpapiere zu begrenzen, um sicherzustellen, dass wir unsere Anforderungen bequem erfüllen können“, sagte Robinhood in einer Erklärung vom 29. Januar.

Robinhood gab am 28. Januar bekannt, dass es eine Milliarde Dollar von seinen vorhandenen Anlegern aufgebracht habe. In den Medien wurde dieser Schritt in Zusammenhang mit dem GameStop-Ansturm gestellt und vermutet, dass der Betrag zur Deckung der finanziellen Belastung durch das erhöhte Handelsvolumen verwendet werde.

Einige Mitglieder des Reddit-Forums lehnten diese Erklärung aber ab und spekulierten stattdessen, dass die Finanzspritze eine Art Schmiergeld an Robinhood für den Stopp der GameStop-Käufe gewesen sei. Das Unternehmen bestritt, dass die Beschränkungen „auf Anweisung der Marktteilnehmer, mit denen wir in Verbindung stehen“, auferlegt wurden.

„Unsere Entscheidung, Kunden vorübergehend vom Kauf bestimmter Wertpapiere auszuschließen, hatte nichts mit einem Marktteilnehmer oder irgendjemandem zu tun, der Druck auf uns ausübt oder uns darum bittet, das zu tun“, sagte Robinhood-Chef Vlad Tenev am 29. Januar.

Einige Anleger haben bereits Sammelklagen gegen Robinhood eingereicht, weil dadurch Investitionsmöglichkeiten vereitelt worden seien. Dies löste einen Ausbruch von negativen Bewertungen der Robinhood-App aus. Google entfernte später die Bewertungen und bezeichnete sie als Spam, was zu weiteren Empörungen führte.

Führt das Establishment einen psychologischen Krieg gegen Kleinanleger?

In der Zwischenzeit schloss die Social-Media-Plattform Discord ein in Verbindung stehendes Wallstreetbets-Forum wegen „Hassrede“ und Facebook schloss eine Wallstreetbets-Gruppe wegen „sexueller Ausbeutung“. Dies hat die Überzeugung unter den Forenmitgliedern weiter angeheizt, dass das Establishment zusammenarbeitet, um sie zu unterdrücken.

Es ist nicht klar, welche Inhalte speziell die Verbote motiviert haben. Das Hauptforum von Reddit hat mittlerweile fast acht Millionen Abonnenten, daher ist es praktisch unmöglich, dass es keine anstößigen Inhalte gibt. Aber es gibt keine Anzeichen dafür, dass die allgemeine Ausrichtung des Forums über Aktiendiskussionen und jugendlichen, oft selbstironischen Humor hinausgeht.

Einige Medien und Kommentatoren deuteten, dass die Forumsmitglieder teilweise „Alt Right“ [Alternative Rechte] oder „Nazis“ seien. Unter den Kleinanlegern wurde keine Umfrage zu politischen Überzeugungen durchgeführt. Aber es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Bewegung von einer bestimmten politischen Gruppe angetrieben wird.

In der Tat wurde die Bewegung von beiden Seiten des politischen Spektrums unterstützt. Sowohl Senator Josh Hawley (R, Missouri) als auch die Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez (D, New York) haben sich zum Beispiel für die Bewegung ausgesprochen. Ein gemeinsames politisches Thema unter den Anlegern scheint eine allgemeine Verachtung für das Establishment zu sein.

AIMA-Chef Jack Inglis kritisierte die Abgeordneten: „Die Rolle einiger vermeintlich verantwortungsbewusster Abgeordneter, die diese Ereignisse von der Seitenlinie aus mit einer reflexartigen Reaktion gegen Leerverkäufe bejubeln, ist gelinde gesagt beunruhigend“, sagte er.

Es scheint, dass die Forumsmitglieder weitgehend davon überzeugt sind, dass das Establishment einen psychologischen Krieg gegen sie führt, um ihre Entschlossenheit zu brechen und die Aktien zu verkaufen.

Melvin Capital Management, ein Hedgefonds, der die GameStop-Aktie stark leerverkauft hat, gab am 26. Januar bekannt, dass er seine Short-Position bereits geschlossen habe. Aber viele der Forumsmitglieder glauben das nicht, weil sie überzeugt sind, dass es für Melvin keine ausreichende Zahl an GameStop-Aktien auf dem Markt gegeben habe, um so schnell schließen zu können.

In vielen Fällen ist der Besitz von Aktien oder Leerverkäufen keine öffentlich zugängliche Information. „Es ist eine unbeantwortbare Frage“, ob Melvin tatsächlich komplett aus den Shorts ausgestiegen ist, sagte der Anlageberater und Risikomanagement-Experte Richard Smith gegenüber der englischsprachigen Epoch Times.

Eigene Erfolge preisen und mit den Fehlern offen umgehen

Kürzlich berichteten viele große Medien, dass Reddit-Investoren jetzt daran interessiert seien, Silber zu kaufen. Die allgemeine Meinung im Forum sei aber, dass es sich um eine Desinformation handele, die darauf abziele, von GameStop abzulenken.

Einige Kommentatoren schlugen vor, die Organisation eines Short Squeeze [Angebotsknappheit] in Foren als illegale Marktmanipulation zu betrachten. Allerdings ist nicht klar, wie man das auf die eigenwillige Natur der Foreninhalte anwenden kann.

Das Forum scheint von einer „man lebt nur einmal“-Mentalität angetrieben zu werden. Die Mitglieder geben oft offen zu, dass ihre Investitionen riskant sind, sogar töricht riskant. Die etablierte Kultur scheint darin zu bestehen, die eigenen Erfolge zu preisen und mit den eigenen Fehlern offen umzugehen. Behauptungen, dass es einem an Intelligenz, Erfahrung und Mitteln mangelt, sind weit verbreitet.

Es ist zwar illegal, falsche oder irreführende Informationen zu verbreiten, um den Kurs einer Aktie zu manipulieren, aber die Erwartung eines GameStop-Short-Squeeze wird durch reale Daten gestützt. Es gibt nur etwa 50 Millionen GameStop-Aktien, die für den öffentlichen Handel verfügbar sind, und Marktanalysten haben zuvor geschätzt, dass bis zu 140 Prozent dieser Anzahl geshortet wurden.

Diese Zahl ist laut S3 Partners am 28. Januar auf etwa 110 Prozent und am 29. Januar auf etwa 50 Prozent gesunken. Leerverkäufe, insbesondere in einem solchen Ausmaß, schaffen einen Nachholbedarf für eine Aktie, selbst wenn sie von den wirtschaftlichen Fundamentaldaten des Unternehmens losgelöst sind.

„Ob man damit einverstanden ist oder nicht, die Tatsache, dass es einen Short Squeeze gibt, hat einen Wert“, sagte Jeff Carlson, erfahrener Analyst und Portfoliomanager, kürzlich in einem Interview in der Epoch Times-Sendung „American Thought Leaders“.

Viele Forumsmitglieder argumentierten, dass es die Hedgefonds und die Player aus dem breiteren Establishment seien, die illegal gehandelt hätten.

Als der GameStop-Kurs am 28. Januar im Vormittagshandel fiel, sprachen die Forenmitglieder von einer „Short-Ladder-Attacke“, was bedeutet, dass sogenannte „Naked Shorts“ ausgegeben werden, um den Markt mit gefälschten Aktien zu überschwemmen und so den Kurs zu drücken. Dies wäre illegal, aber auch schwer zu beweisen.

Stärkere Regulierung?

Die Securities and Exchange Commission (SEC) führt Daten über „Fails-to-Deliver“, das heißt Aktien, die zwar gekauft, aber nicht in der vorgegebenen Zeit (meist 3 Tage) an den Käufer geliefert wurden. Die aktuellen Daten stammen vom 14. Januar, als GameStop mehr als 600.000 ausstehende Fails-to-Deliver-Aktien meldete. Die Daten für die zweite Monatshälfte werden am 9. Februar erwartet.

Senatorin Elizabeth Warren (D, Massachusetts) drängte die SEC, sowohl die Hedgefonds als auch die Kleinanleger zu untersuchen, und forderte eine stärkere Regulierung.

„Die SEC muss handeln, um sicherzustellen, dass die Märkte den realen Wert widerspiegeln und nicht die hochgradig fremdfinanzierten Wetten reicher Händler oder derjenigen, die versuchen, diesen Händlern finanziellen Schaden zuzufügen“, sagte Warren in einem Brief vom 29. Januar (pdf).

Aber wer könne schon sagen, was der wahre Wert eines Unternehmens sei, fragte Jeff Carlson, ein Mitarbeiter der Epoch Times, in einem kürzlich erschienenen Kommentar.

„Die grundlegende Frage, um die derzeit gestritten wird, ist, wer eine Rolle bei der Bestimmung des finanziellen Wertes, des Zugangs und des Ergebnisses spielen darf – wer einen Platz am sprichwörtlichen Tisch bekommt“, schrieb er. „Sind es alle Teilnehmer, die den Markt ausmachen? Oder sind es nur die alteingesessenen Wall-Street-Akteure und die staatlichen Regulierungsbehörden, die ihre Rolle weiter ausbauen wollen, um mehr Kontrolle auszuüben und die gewünschten Ergebnisse zu gestalten.“

Die SEC erklärte, dass sie mit anderen Behörden zusammenarbeite, „um sicherzustellen, dass die regulierten Unternehmen ihren Verpflichtungen zum Schutz der Investoren nachkommen und potenzielles Fehlverhalten identifizieren und verfolgen“.

„Die Kommission wird Handlungen von regulierten Unternehmen, die Investoren benachteiligen oder anderweitig ihre Fähigkeit, mit bestimmten Wertpapieren zu handeln, unangemessen einschränken, genau überprüfen“, sagte die Agentur in einer Mitteilung vom 29. Januar. „Darüber hinaus werden wir handeln, um Kleinanleger zu schützen, wenn die Fakten missbräuchliche oder manipulative Handelsaktivitäten belegen, die durch die Bundeswertpapiergesetze verboten sind.“

Das Original erschien in The Epoch Times USA mit dem Titel: Establishment Players Strike Back Against Gamestop Investors (deutsche Bearbeitung von mk)