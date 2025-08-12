Evergrande kündigt Aufhebung von Notierung an Hongkonger Börse an

Der insolvente chinesische Immobilienkonzern Evergrande wird von der Börse genommen. Der zuständige Ausschuss der Hongkonger Börse habe entschieden, die Notierung von Evergrande aufzuheben, heißt es in am Dienstag von den Insolvenzverwaltern bei der Börse eingereichten Unterlagen.

Der Konzern habe Anforderungen des Handelsplatzes nicht erfüllt, insbesondere sei der Handel mit den Aktien weiterhin ausgesetzt.

Den Unterlagen zufolge wird die Börsennotierung zum 25. August aufgehoben. Die Insolvenzverwalter Edward Middleton und Tiffany Wong verwiesen in einem separaten Dokument darauf, dass die Schuldenlast von Evergrande größer sei als die zuvor geschätzten 27,5 Milliarden Dollar (rund 23,6 Milliarden Euro).

Bis zum 31. Juli seien Forderungen in Höhe von insgesamt etwa 45 Milliarden Dollar eingereicht worden, hieß es – es handele sich aber noch nicht um die finale Zahl, erklärten sie.

Und: „Die Insolvenzverwalter sind der Ansicht, dass eine ganzheitliche Umstrukturierung zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich ist.“

Evergrande war einst der größte Bauunternehmer Chinas

Evergrande war einst der größte Bauunternehmer Chinas – und als solcher Symbol der Krise des Sektors. Im Jahr 2021 geriet er in die Zahlungsunfähigkeit.

Ein Hongkonger Gericht ordnete im Januar 2024 die Zerschlagung des ehemaligen Marktführers an. Zu diesem Zeitpunkt wurde der Handel mit Evergrande-Aktien an der Hongkonger Börse ausgesetzt.

Die Insolvenzverwalter von Evergrande reichten auch Klage gegen die Wirtschaftsprüfer von Pricewaterhouse Coopers (PwC) und dessen chinesischen Zweig ein. (afp/red)