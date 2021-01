Facebook und Twitter sperren Trump

Twitter, später gefolgt von Facebook, hat das Konto von US-Präsident Donald Trump am 6. Januar deaktiviert. Zuvor hat Twitter drei Beiträge des Präsidenten gelöscht, darunter auch das Video, in dem er sich an die Demonstranten in Washington wandte: „Geht nach Hause. Geht in Frieden nach Hause“.

„Als Ergebnis der beispiellosen und anhaltenden gewalttätigen Situation in Washington, D.C., halten wir die Entfernung von drei @realDonaldTrump Tweets erforderlich, die heute für wiederholte und schwere Verstöße gegen unsere Richtlinie gepostet wurden“, verkündete Twitter.

As a result of the unprecedented and ongoing violent situation in Washington, D.C., we have required the removal of three @realDonaldTrump Tweets that were posted earlier today for repeated and severe violations of our Civic Integrity policy. https://t.co/k6OkjNG3bM — Twitter Safety (@TwitterSafety) January 7, 2021

„Dies bedeutet, dass das Konto von @realDonaldTrump nach der Entfernung dieser Tweets für 12 Stunden gesperrt wird. Wenn die Tweets nicht entfernt werden, bleibt das Konto gesperrt“, heißt es in der Ankündigung weiter.

„Zukünftige Verstöße gegen die Twitter-Regeln, einschließlich unserer Richtlinien zur Integrität oder gewalttätigen Drohungen, werden zu einer dauerhaften Sperrung des @realDonaldTrump-Kontos führen“, droht die Online-Plattform.

Facebook und Instagram zogen später nach und sperrten Trump vorübergehend auf all seinen Konten. Dies sind die schärfsten Maßnahmen, die bisher online gegen Trump verhängt wurden.

Gelöschtes Video: „Geht nach Hause“

Facebook, Twitter und auch YouTube haben das Video des Präsidenten entfernt, das die Demonstranten auffordert, nach Hause zu gehen. „Ihr müsst jetzt nach Hause gehen. Wir müssen friedlich sein. Wir haben Recht und Ordnung, wir haben unsere großartigen Leute in der öffentlichen Ordnung zu respektieren“, sagte Trump in dem gelöschten Video.

Facebook entfernte das Video als Erster, das für ein paar Stunden am Mittwochabend zu sehen war.

Ein Facebook-Sprecher sagte in einer Erklärung: „Die gewalttätigen Proteste im Capitol heute sind eine Schande. Wir verbieten Aufstachelung und Aufrufe zur Gewalt auf unserer Plattform. Wir überprüfen und entfernen aktiv alle Inhalte, die gegen diese Regeln verstoßen“.

Guy Rosen, Facebooks Vizepräsident für Integrität, schrieb in einer Erklärung: „Dies ist eine Notfallsituation und wir ergreifen angemessene Notfallmaßnahmen, einschließlich der Entfernung von Präsident Trumps Video. Wir haben es entfernt, weil wir insgesamt der Meinung sind, dass es zum Risiko anhaltender Gewalt beiträgt, anstatt es zu vermindern“.

This is an emergency situation and we are taking appropriate emergency measures, including removing President Trump's video. We removed it because on balance we believe it contributes to rather than diminishes the risk of ongoing violence. — Guy Rosen (@guyro) January 6, 2021

Trump hatte in seiner Rede nicht zu Gewalt aufgerufen.

Bevor das Video entfernt wurde, versah Facebook das Video des Präsidenten mit einer Kennzeichnung, die auf sein „Wahlinformationszentrum“ verlinkte, das den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden als Gewinner der Wahl im November 2020 zeigt.

Der Facebook-Hinweis lautete: „Die USA haben Gesetze, Verfahren und etablierte Institutionen, um die Integrität unserer Wahlen zu gewährleisten. Holt euch genaue Wahlinformationen“.

Twitter entfernte dasselbe Video innerhalb einer Stunde nach Facebook und ersetzte den Beitrag durch die Meldung „Dieser Tweet verstößt gegen die Twitter-Regeln“.

(Mit Material von The Epoch Times USA/sza)