In Kürze:

Die Ermittlungen zum Mord an Charlie Kirk durch den Hauptverdächtigen Studenten Tyler Robinson laufen auf Hochtouren.

durch den Hauptverdächtigen Studenten Tyler Robinson laufen auf Hochtouren. Das FBI erhält Unterstützung von seinem Transgender-Partner.

von seinem Transgender-Partner. Robinson war ein beliebter Schüler , schon als Kind habe er sich für Waffen interessiert .

, schon als Kind habe er sich . Schon in den kommenden Tagen soll der erste Gerichtsprozess von Robinson stattfinden.

Tyler Robinson, der mutmaßliche Mörder des konservativen Influencers Charlie Kirk, lebte mit einem Transgender-Partner zusammen, der anonym gehalten wird. Das bestätigte die US-amerikanische Ausgabe der Epoch Times.

Eine hochrangige FBI-Quelle, die mit der Angelegenheit vertraut ist, bestätigte frühere Berichte des US-Fernsehsenders Fox News über den Transgender-Partner. Der Mann, der sich zu einer Frau umwandeln ließ, kooperiert mit dem FBI bei den laufenden Ermittlungen. Der Name der Person bleibt unerwähnt.

Repetiergewehr und beschriftete Patronenhülsen

Robinson lebt in einer Wohnung in St. George, Utah, etwa dreieinhalb Stunden südlich des Campus der Utah Valley University (UVU) in Orem, Utah. Dort soll er Kirk, den Gründer der konservativen Organisation Turning Point USA, am 10. September bei einem öffentlichen Auftritt erschossen haben.

Kirk hatte gerade eine Frage zu transsexuellen Schützen beantwortet, als Robinson mutmaßlich auf ihn aus über 100 Metern Entfernung mit einem Repetiergewehr geschossen hatte. Kirk hatte einem Studenten der UVU gesagt, dass es „zu viele“ solcher Schützen gebe.

Nachdem der Schütze dem 31-jährigen Kirk in den Hals geschossen hatte, wurde der Redner in ein nahe gelegenes regionales Krankenhaus gebracht. Kurz darauf haben ihn die Ärzte dort für tot erklärt.

Kriminalbeamte sind am 12. September 2025 vor dem Wohnkomplex in St. George, Utah, in dem der Verdächtige Tyler Robinson wohnt. Er soll den 31-jährigen konservativen Influencer Charlie Kirk am 10. September ermordet haben. Foto: Romain Fonsegrives/AFP

Mitglieder einer Subkultur, die sich für anthropomorphe Tiere interessieren) verwendet. Laut Behördenangaben waren auf den Patronenhülsen des Gewehrs, das Robinson angeblich abgefeuert hatte, Botschaften eingraviert . Auf einer abgefeuerten Hülse stand: „Notices bulges OwO what’s this?” (Beobachtet Ausbuchtungen OwO Was ist das?) Das Meme wird sowohl beim Online-Trolling (absichtliches Ärgern andere Personen über das Internet) als auch in der Online-Subkultur der „Furries” verwendet.

Unter den weiteren gefundenen Patronenhülsen befand sich eine, in die der Text der italienischen antifaschistischen Hymne „Bella Ciao“ eingraviert war. Auf einer anderen stand „Hey Faschist! Fang!“ Außerdem war sie mit einem Symbol versehen, das offenbar aus dem Videospiel „Helldivers 2“ stammt.

Ein herausragender Schüler

Der 22-jährige Robinson ist Student im dritten Jahr eines Ausbildungsprogramms für Elektrotechnik am Dixie Technical College in St. George.

Er sei ein herausragender Schüler gewesen, berichtete die „New York Times“ unter Berufung auf frühere Klassenkameraden. Als intelligent, pünktlich und fleißig beschrieben sie ihn. „Er ist die Art von Mensch, den man auch dann in seine Projektgruppe aufnehmen würde, wenn man nicht befreundet ist“, sagte Jaida Funk, die mit Robinson die Grund- und Mittelschule besuchte. Er habe nicht zu den angesagtesten Schülern gehört, aber man mochte ihn.

Viel Zeit habe Robinson mit Videospielen und Comics verbracht. Aber auch aktuelle Ereignisse interessierten ihn. Er sei in der Schule eher zurückhaltend gewesen, sagten mehrere frühere Mitschüler. Doch Keaton Brooksby, die mit ihm die Highschool besuchte, erinnerte sich auch an politische Debatten, in die er sich mit viel Wissen eingemischt habe. „Es ist wirklich traurig, dass jemand mit seinem Verstand so etwas daraus gemacht hat“, sagte er der Zeitung.

Als Kind mit Waffen posiert

Aufgewachsen sei Robinson in einem republikanischen Umfeld im Bundesstaat Utah, in dem viele der mormonischen Kirche angehörten. Seine Eltern seien registrierte Republikaner und besitzen laut „Wall Street Journal“ ein Unternehmen für Arbeitsplatten, seine Mutter sei Sozialarbeiterin.

Robinson selbst habe sich keiner politischen Partei angeschlossen. Bei der vergangenen Präsidentschaftswahl, die der republikanische Kandidat Donald Trump gewann, habe er nicht gewählt. Öffentlich zugängliche Daten geben keinen klaren Aufschluss über die politische Haltung des 22-Jährigen.

Seine Eltern besitzen laut „New York Times“ Jagdscheine. Die Zeitung fand Familienfotos in den sozialen Medien, die Robinson und seine beiden Brüder beim Schießen und Posieren mit Waffen zeigten. Auch Fotos von Reisen nach Puerto Rico, Alaska, Hawaii und mehrfach nach Disneyland seien zu sehen, schrieb die „Washington Post“.

Festnahme um 4 Uhr morgens

Vor Kurzem habe er bei einem Abendessen mit einem Familienmitglied den geplanten Auftritt von Charlie Kirk an der Uni erwähnt. Sie sollen sich darüber ausgetauscht haben, warum sie Kirk nicht mochten, berichteten Ermittler.

Die Behörden begutachten den Tatort an der Utah Valley University, wo der politische Influencer Charlie Kirk während einer Veranstaltung auf dem Campus am 10. September 2025 in Orem, Utah, erschossen wurde. Kirk war bekannt dafür, an Universitäten mit Studenten über gesellschaftliche Themen zu debattieren. Foto: Michael Ciaglo/Getty Images

Robinsons Familie, die in der Nähe von Washington, Utah, lebt, spielte laut dem Gouverneur von Utah, Spencer Cox, letztlich eine wichtige Rolle dabei, ihn den Behörden zu übergeben. „Ein Familienmitglied von Tyler Robinson wandte sich an einen Freund der Familie, der das Sheriff-Büro von Washington County mit der Information kontaktierte, dass Robinson ihnen gestanden oder angedeutet hatte, dass er die Tat begangen hatte“, sagte er auf einer Pressekonferenz.

Laut den Aufzeichnungen des Sheriffs von Utah County wurde Robinson am 12. September um 4 Uhr morgens festgenommen, knapp zwei Tage nach dem tödlichen Schuss auf Kirk. Etwa vier Stunden später wurde Robinson registriert.

Anstehender Prozess

Robinson wird wegen des Verdachts auf schweren Mord, schwerwiegende Körperverletzung durch den Einsatz einer Schusswaffe und Behinderung der Justiz festgehalten.

Seine erste Gerichtsverhandlung wird voraussichtlich am 16. September um 15 Uhr Ortszeit stattfinden, nachdem der Bezirksstaatsanwalt von Utah, Jeffrey Gray, Anklage erhoben hat. Das kann sich jedoch noch ändern.

„Obwohl wir uns bemühen werden, diesen Zeitplan einzuhalten, benötigen wir möglicherweise zusätzliche Zeit, um die Anklage vorzubereiten. Gemäß den Gerichtsvorschriften können wir die Frist für die Einreichung der Anklage um bis zu drei Tage oder bis Freitag, den 19. September, verlängern“, erklärte Gray in einer Stellungnahme vom 13. September zur Festnahme und den möglichen Anklagepunkten. Er fügte hinzu, dass Robinsons erster Gerichtstermin „mit der Einreichung der Anklage zusammenfallen wird“.