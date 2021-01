Feuer und Randale: Heftige Anti-Polizei Proteste erschüttern Stadt an der Westküste der USA

Ein Aktivist fügt einer brennenden Barrikade an einer Kreuzung in der Innenstadt von Tacoma während eines Anti-Polizeiprotests am 24. Januar 2021 in Tacoma, Washington, Brennstoff hinzu. Foto: David Ryder/Getty Images

An der Westküste der USA kommt es nach wie vor zu Ausschreitungen von Gruppen, die eine komplette Abschaffung der Polizei fordern. Am Sonntag kam es zu heftigen Krawallen in Tacoma, nachdem zwei Tage vorher ein Polizist in Notwehr in einen Mob hineingefahren war.

Am Sonntag kam es im Bundesstaat Washington an der Westküste der USA erneut zu gewaltsamen Ausschreitungen linksextremer Gruppen.

In Tacoma, einer Stadt mit rund 200.000 Einwohnern, etwa 30 Kilometer südwestlich von Seattle, legten Antifa-Aktivisten mehrere Brände in der Stadt und zerschlugen zahlreiche Fensterscheiben von Büros und Geschäften.

Die Gruppe von rund 200 schwarz gekleideten Randalierern skandierte dabei: „Keine Bullen, keine Gefängnisse, totale Abschaffung!“, wie die englischsprachige Epoch Times berichtet.

Der Gesang ist üblich für die Antifa, die viele Aspekte des Strafrechtssystems ablehnt. Es gab auch Sprechchöre wie „Black Lives Matter“ und „Free them all“ als die Menge an einem Gefängniskomplex vorbeizog.

Videos zeigen, wie die Menge skandierte, als sie am Gefängnis vorbeizog. Weitere Aufnahmen zeigen, wie die Menge einen evangelischen Gegendemonstranten, der zu den Randalierern über ein Megaphon sprach, erst verjagte und später verprügelte.

Protesters march past the Pierre County Jail, stopping to chant “Free them all!” as some rattle the fence outside #Tacoma #Tacomaprotests #Washington pic.twitter.com/UUuPILcAjn — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) January 25, 2021

This was objectively cruel. A lone evangelist counter-protester is chased off, as he continues on with the megaphone. Eventually the ‚antifa‘ black bloc catches up and maces him… #TacomaProtests pic.twitter.com/exXv0TlDX7 — Jeremy Lee Quinn (@JLeeQuinn) January 25, 2021

HAPPENING NOW: demonstrators have caused damage to a few businesses across from the Pierce County courthouse. Damage seems contained to a single block. Police have ordered the group to move away from the courthouse area. pic.twitter.com/QYQSXDIJXN — Ryan Simms (@RyanKIRO7) January 25, 2021

Die Krawalle waren eine Antwort auf Ereignisse am 23. Januar, bei denen ein Polizist, der von einem Mob eingekesselt war, seinen SUV in Gang setzte und dabei mindestens eine Person überfuhr, wie „The News Tribune“ berichtete.

„Der Beamte, der um seine Sicherheit fürchtete, versuchte zurückzufahren, konnte dies aber wegen der Menschenmenge nicht tun. Der Beamte hatte sein Blaulicht und seine Sirenen aktiviert. Während er versuchte, sich aus einer unsicheren Position zu befreien, fuhr der Beamte vorwärts und traf dabei eine Person und möglicherweise auch andere. Der Beamte hielt kurz darauf an und forderte medizinische Hilfe an. Eine Person wurde in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Der Zustand dieser Person ist derzeit unbekannt“, heißt es in einem Bericht der Behörde.

Zwei Personen wurden nach dem Vorfall mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert und eine davon inzwischen wieder entlassen. Der Polizist (58), der das Fahrzeug fuhr, wurde vorübergehend beurlaubt. Ein entsprechendes Team untersucht den Vorfall unter dem Aspekt von tödlicher Gewaltanwendung, so „News Tribune“.

Bürgermeisterin Victoria Woodards sagte in einer Erklärung am 24. Januar laut der englischsprachigen Epoch Times: „Für diejenigen, die heute Morgen mit Empörung, Frustration, Trauer, Herzschmerz oder Verwirrung aufgewacht sind: Ich verstehe und respektiere Eure Gefühle. Auch ich bin zutiefst betrübt über das, was wir letzte Nacht gesehen haben.“

Der Vorfall wird ernsthaft behandelt, sagte die Bürgermeisterin. Sie forderte den Stadtdirektor und den Polizeichef auf, dafür zu sorgen, dass jeder zur Verantwortung gezogen wird.

„Sie haben das Gefühl, dass sie tun können, was sie wollen, und einfach Leute überfahren [können]“, sagte ein Mann namens Anthony gegenüber der „News-Tribune“. „Es ist einfach nicht richtig.“

„Es muss eine komplette Polizeireform geben“, fügte ein zweiter Demonstrant, der nur als V identifiziert wurde, hinzu. „Es ist eine ganze Menge, was sich ändern muss.“ (nmc)