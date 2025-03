„In guten wie in schwierigen Zeiten“: So reagieren Regierungschefs und Politiker auf Trump-Selenskyj-Streit

Das hochrangige Treffen am Freitag im Oval Office hatte sich zu einer angespannten Atmosphäre gesteigert, als US-Vizepräsident JD Vance, Trump und Selenskyj über den anhaltenden Krieg zwischen Russland und der Ukraine diskutierten. Außerdem wurde über ein vorgeschlagenes Abkommen diskutiert, das den USA einen besseren Zugang zu den Seltenen Erden der Ukraine gewähren würde.

Damit sollte das vom Krieg zerrissene Land die Hilfe der Vereinigten Staaten ausgleichen und gleichzeitig weiterhin Unterstützung erhalten. Von Selenskyj wurde erwartet, dass er den Vertrag unterzeichnet und eine gemeinsame Pressekonferenz abhält. Beides wurde letztendlich abgesagt.

Aus aller Welt gingen rasch Reaktionen auf den Streit zwischen den beiden Staatschefs ein. So teilte Bundeskanzler Scholz auf X mit: „Niemand will Frieden mehr als die Bürgerinnen und Bürger der Ukraine! Deswegen suchen wir gemeinsam den Weg zu einem dauerhaften und gerechten Frieden. Auf Deutschland – und auf Europa – kann sich die Ukraine verlassen.“

Auch Außenministerin Annalena Baerbock betonte auf X, dass die Ukraine nicht allein dastehe. „Deutschland steht gemeinsam mit unseren europäischen Verbündeten vereint an der Seite der #Ukraine – und gegen die russische Aggression. Die Ukraine kann auf unerschütterliche Unterstützung aus Deutschland, Europa und darüber hinaus bauen. Ihre Verteidigung der Demokratie und ihr Streben nach Frieden und Sicherheit sind unsere“, schrieb Baerbock.

CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz bekräftigte Deutschlands Hilfe „in guten wie in schwierigen Zeiten“. Roderich Kiesewetter bezeichnete das Vorgehen der Vereinigten Staaten als Opfer-Täter-Umkehr. Auf X schrieb er, die USA habe die Seite gewechselt und sei somit kein Partner mehr: „DT schubst dabei die Ukraine unter den Bus.“

Chrupalla: „Keine Frage von Rohstoffen, sondern der Vernunft“

Tino Chrupalla, der Co-Vorsitzende der AfD, stellt sich dagegen hinter Trump. Auf X schreibt er: „Präsident Trump bricht das Gespräch mit Ukraines Präsident Selenskyj ab, weil dieser nicht bereit zum Frieden sei.“ Chrupalla nennt Selenskyj einen „Bettelpräsidenten“, ohne diesen es trotzdem Frieden geben müsse. Laut Chrupalla „keine Frage von Rohstoffen, sondern der Vernunft“. Die USA und Russland müssten sich nun einigen, da die EU und Deutschland als Mittler ausfallen würden.

Lesen Sie auch Rohstoffdeal vorerst geplatzt: Was der Streit im Weißen Haus für die Ukraine bedeutet

Dmitri Medwedew, stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrats und ehemaliger Präsident und Premierminister Russlands, kritisierte Selenskyj auf der Social-Media-Plattform X und fügte hinzu: „Trump hat recht: Das Kiewer Regime ‚spielt mit dem Dritten Weltkrieg‘.“

Orbán fordert direkte Gespräche mit Russland

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán verkündete nach dem Eklat im Weißen Haus in einem X-Beitrag: „Starke Männer schließen Frieden, schwache Männer führen Krieg.“ Präsident Trump habe sich „mutig für den Frieden eingesetzt, auch wenn es für viele schwer zu verdauen„ gewesen sei. Er fordert die EU auf, dem Beispiel der USA zu folgen und direkte Gespräche mit Russland über einen Waffenstillstand und eine Einigung in der Ukraine zu führen. In einem Brief an EU-Ratspräsident António Costa, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, schreibt Orbán, es gebe „strategische Unterschiede in unserem Ansatz gegenüber der Ukraine, die nicht durch Entwürfe oder Kommunikation überbrückt werden können“. Ein Sprecher der ungarischen Regierung bestätigte der dpa, dass der Brief authentisch ist. Orbán schreibt weiter, dass er den schriftlichen Schlussfolgerungen zur Ukraine bei einem Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstag nicht zustimmen könne.

Macron: „Es gibt einen Aggressor“

Der irische Außenminister Simon Harris sagte, die Schuld trage nicht die Ukraine, sondern Russland für die „illegale Invasion“.

Der französische Präsident Emmanuel Macron bekräftigte, dass Russland den Konflikt begonnen habe, und versprach, der Ukraine beizustehen. „Es gibt einen Aggressor: Russland. Es gibt ein Volk, das angegriffen wird: die Ukraine“, schrieb Macron in einer Erklärung auf X. „Wir hatten alle recht, der Ukraine vor drei Jahren zu helfen und Russland zu sanktionieren und dies auch weiterhin zu tun. Wir sind Amerikaner, Europäer, Kanadier, Japaner und viele andere. Danke an alle, die geholfen haben und weitermachen. Und Respekt an diejenigen, die von Anfang an gekämpft haben. Denn sie kämpfen für ihre Würde, ihre Unabhängigkeit, für ihre Kinder und für die Sicherheit Europas.“