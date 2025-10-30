Indische Raffinerie stoppt Öl-Käufe in Russland

Die teilstaatliche indische Raffinerie HML, ein Joint Venture zwischen HPCL und Mittal Energy, hat den Bezug von Öl aus Russland eingestellt. Diese Entscheidung sei in der vergangenen Woche infolge der „jüngsten Ankündigungen neuer Beschränkungen für Rohölimporte aus Russland“ durch die USA, die EU und Großbritannien getroffen worden.

US-Präsident Donald Trump hatte Indien zuletzt wegen seiner Geschäftsbeziehungen nach Moskau scharf kritisiert.

Seit 2022 nahm der Ölhandel zwischen Indien und Russland zu, der aktuelle Schritt markiert daher eine große Veränderung. Russland liefert 36 Prozent aller indischen Rohölimporte in indische Häfen. Der Lieferant arrangiert Versand und Logistik, Indien ist sich nicht bewusst, ob es zuvor Ladungen durch sanktionierte Schiffe erhalten hat.

Sanktionen gegen russisches Öl

Die US-Regierung belegte in der vergangenen Woche die beiden größten russischen Ölkonzerne, Rosneft und Lukoil, mit Sanktionen. Trump wirft Russlands Präsident Wladimir Putin vor, den Krieg in der Ukraine nicht zu beenden.

Zuletzt sagte er, Indiens Premierminister Narendra Modi habe zugestimmt, die russischen Ölimporte als Teil eines geplanten Handelsabkommens mit den USA zu reduzieren. Neu-Delhi hat dies bislang nicht bestätigt.

„Die Geschäftstätigkeit von HMEL steht im Einklang mit der Politik der indischen Regierung und der Energieversorgungssicherheit“, erklärte die indische Raffinerie, die zum Teil dem indischen Staat gehört. Indien ist weltweit einer der größten Importeure von Rohöl.

Indiens größte Raffinerien – die Indian Oil Corporation IOC und Reliance Industries RIL – wollen ebenfalls die Sanktionen vollständig einhalten. (afp/red)