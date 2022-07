Niederländische Bauern fahren in ihren Traktoren durch die Stadt Bathmen. Foto: Bart Maat/ANP/AFP via Getty Images

Die Bauernproteste gegen die EU-Stickstoff- und Klimapolitik in den Niederlanden weiten sich auf Deutschland, Italien, Polen und Spanien aus. Der 16-jährige Jouke Hospes, auf den ein Polizist am Dienstag geschossen hatte, sagte „Ich kann immer noch nicht glauben, dass sie auf mich geschossen haben.“

Deutsche Bauern parkten ihre Traktoren auf Autobahnbrücken im Sauerland (Nordrhein-Westfalen), um ihre Solidarität mit den niederländischen Bauern zu verkünden, wie Schmalors Bauernhof aus Sundern postete. In Italien bildete sich ein Traktorkonvoi mit dem Ruf „Auf nach Rom!“. In Warschau demonstrierten 1.000 Menschen unter dem Motto „Wir lassen uns nicht ausrauben!“.

Niederländische Bauern bildeten in Moerdijk aus 400 Traktoren die Schrift „No Farmers, No Food!“ (Ohne Bauern kein Essen). Auf der A280 bei Leer/Groningen „verlegten“ die Bauern kurzerhand die „deutsche Grenze“ in die Niederlande hinein, um die schärferen niederländischen Stickstoffregeln als in Deutschland zu kritisieren. Am Abend wurde die Stadt Nijmegen von Bauern blockiert.

„Alle für einen, einer für alle“

Inzwischen hat sich auch der 16-jährige Bauernsohn Jouke Hospes aus Akkrum in Friesland, auf den am Dienstag in Heerenveen ein Polizist zwei Schüsse abfeuerte, geäußert. Auf Facebook schrieb Hospes:

„Ich möchte mich bei allen für die vielen Nachrichten und die Unterstützung und auch für die Aktionen in und um Friesland bedanken. Leider habe ich in der Zelle nichts davon mitbekommen, nichts gehört oder gesehen. Als ich um ca. 21:30 Uhr entlassen wurde, durfte ich sehen, was in den Niederlanden passiert ist.

Ich kann mir immer noch nicht erklären, warum die Polizei geschossen hat. Die Bilder zeigen sehr deutlich, dass ich nichts falsch gemacht habe. Ich habe Glück, dass ich überlebt habe. Ich war sehr erschrocken. Ich wurde wegen versuchten Totschlags verhaftet, und dann freigelassen. Ich bin heute Nacht immer noch ein Verdächtiger, in meinem eigenen Bett. Wir werden weiter kämpfen – alle für einen, einer für alle!“

Unfassbar, was in den Niederlanden gerade passiert und noch unfassbarer, das unsere widerlichen westlichen Medien nicht darüber berichten! Die Polizei schießt auf Bauern in Heerenveen, 5.7.2022!#boerenprotest pic.twitter.com/S4RUIhBxDW — Darling_2022 (@Darling_2022) July 6, 2022

Hospes: „Es hätte nicht viel gefehlt und dann wäre es aus gewesen mit mir“

Jouke schilderte dann, was am Abend des 5.7. passiert ist:

„Wir demonstrierten im Gewerbegebiet von Heerenveen, als die Polizei ankündigte, dass Sie räumen werden. Also beschlossen wir den Ort zu verlassen. Wir fuhren mit den Traktoren durch Heerenveen und parkten beim Eisstadion. Es war ein schöner Ort, um etwas zu trinken und zu essen. Dann sagten wir, wir müssen noch eine Runde durch Heerenveen fahren, etwas Lärm machen, und dann nach Hause gehen.

Der Demonstrationszug fuhr also aus Heerenveen hinaus, der Anführer fuhr die Auffahrt bei Oranjewoud hinauf Richtung McDonald‘s, als an der ersten Ausfahrt Polizeiautos standen. Viele fuhren an ihnen vorbei, vor mir waren noch ein paar Trekker, hinter mir waren fast alle weg, also dachte ich, ich sollte den anderen folgen. Also überquerte ich den Mittelstreifen, immer auf den Verkehr achtend, und ob ich auf die Gegenspur wechseln kann.

Da hörte ich plötzlich ein PENG im rechten Ohr. Ich dachte, was ist jetzt los, da bekam ich ein Pfeifen im Ohr. Aus Panik wollte ich schnell weg, da fiel ein zweiter Schuss. Mir ist nichts passiert, deshalb dachte ich, es war vielleicht ein Gummigeschoss, das abgeprallt ist. Bei Oudehaske hielten wir an, ich sah mir den Traktor an und da war ein Loch im Metall!

Ich war fassungslos. Es hätte nicht viel gefehlt und dann wäre es aus gewesen mit mir. Wenn ich ein bisschen schneller oder langsamer gefahren wäre, wäre ich nicht hier, um das zu erzählen. Ein paar 100 Meter von Oudehaske entfernt kam die Polizei und verhaftete mich wegen ‚versuchten Totschlags‘. Ich wurde in Handschellen zur Polizeiwache abgeführt. Dann weiß ich vor lauter Adrenalin nicht mehr genau, was passiert ist. Es war ein Schock, aber heute bin ich froh, überlebt zu haben.“

Schütze unter Polizeischutz gestellt

„Ich will wissen, warum sie das getan haben,“ sagte Jouke Hospes zu NOS.nl. Auf einem Video zeigten Jouke und sein Vater Jan Hospes die Einschusslöcher im Rahmen und Reifen seines Traktors.

Wütende Bauern entluden Silageballen vor dem Haus des Beamten, der geschossen haben soll. Daraufhin wurde der Beamte am Mittwoch Abend unter Polizeischutz in Sicherheit gebracht, berichtet Leeuwarder Courant.

Unterdessen hat die Polizei in Bleiswijk bei Den Haag am Mittwochabend erneut Landwirte verhaftet, berichtet Agrar Heute. 19 Personen sollen in Gewahrsam genommen worden sein. Sie hätten sich an den seit drei Tagen andauernden Blockaden von Verteilzentren des Lebensmitteleinzelhandels beteiligt.

Dieser Artikel erschien zuerst auf www.freiewelt.net unter dem Titel „Jouke (16): »Ich hätte tot sein können«“ (redaktionelle Bearbeitung ts).