Keine Maskenpflicht mehr in Frankreich in Bussen und Bahnen

In Frankreich entfällt von Montag an die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen. „Das entspricht unserer Strategie, die Einschränkungen weiter abzubauen“, sagte Gesundheitsminister Olivier Véran am Mittwoch in Paris. „Die Lage verbessert sich, auch wenn wir die fünfte Welle noch nicht ganz hinter uns haben“, fügte er hinzu. „Das lässt uns alle aufatmen, vor allem angesichts der steigenden Temperaturen.“

In Krankenhäusern und Altenheimen müssen jedoch weiter Masken getragen werden. Dort müsse auch weiterhin eine Impfung oder ein negativer Test nachgewiesen werden, sagte Véran. Die Inzidenz liegt in Frankreich derzeit bei 405 Fällen auf 100.000 Einwohner pro Woche. Es befinden sich landesweit noch knapp 1.400 Covid-Patienten auf der Intensivstation. (afp/dl)