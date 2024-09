Ausland Polizei in Alarmbereitschaft

Migration nach Europa: Massenansturm auf spanische Enklave

Junge Afrikaner sind Aufrufen in sozialen Netzwerken zu einem Masseneinwanderungsversuch gefolgt. An der Grenze zur spanischen Enklave Ceuta versammelten sie sich in großer Zahl – ihr Ziel: Europa.