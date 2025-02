Nach Bruchlandung in Kanada: Delta bietet Passagieren 30.000 Dollar an

Nach der Bruchlandung eines ihrer Flugzeuge im kanadischen Toronto will die US-Fluggesellschaft Delta Airlines jedem der betroffenen Passagieren 30.000 Dollar (rund 28.780 Euro) anbieten.

Diese Geste sei „an keine Bedingungen geknüpft“, sagte ein Sprecher des Unternehmens am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Sie habe „keine Auswirkungen auf die Rechte“ der Fluggäste.

Die aus Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota kommende Maschine mit 80 Menschen an Bord war am Montag auf dem Rücken in Toronto gelandet.

Bei der harten Landung war sie mit voller Wucht auf das Rollfeld des Flughafens geprallt. Die Ursache des Unglücks war zunächst vollkommen unklar.

Bei dem Unglück wurden jüngsten Angaben zufolge 21 Menschen verletzt, am Mittwoch war laut Delta nur noch einer von ihnen im Krankenhaus.

In jüngster Zeit hatten sich in Nordamerika mehrere Flugzeugunglücke ereignet. Ende Januar war in Washington ein Passagierflugzeug im Landeanflug mit einem Militärhubschrauber zusammengestoßen, alle 67 Insassen beider Maschinen kamen ums Leben. Zwei Tage später stürzte ein Kleinflugzeug über Philadelphia ab; bei dem Unglück starben sieben Menschen. (afp/red)